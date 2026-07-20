Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Farklı mahallelerde yürütülen yol, kaldırım ve bakım-onarım çalışmalarıyla şehrin ulaşım altyapısı güçlendiriliyor.

GİRESUN (İGFA) - Bu kapsamda, Erikliman Mahallesi Kültür Sokak'ta yaklaşık 150 metre uzunluğunda yeni kaldırım yapımı gerçekleştiriliyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki yaya ulaşımının daha güvenli ve düzenli hale gelmesi hedefleniyor.

Gemilerçekeği Mahallesi General Nuri Erkan Caddesi'nde ise, parke yol ve kaldırım yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cadde, yenilenen üstyapısıyla hem araç sürücülerine hem de yayalara daha konforlu bir ulaşım imkânı sunacak.

Hacımiktat Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde de yol ve kaldırımlarda meydana gelen deformasyonların giderilmesi amacıyla tamirat çalışmaları yürütülüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, şehir genelinde planlanan program doğrultusunda yol, kaldırım ve üstyapı çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirterek, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak hizmetleri sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.