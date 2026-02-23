Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Kütahya Belediyesi'ne hibe edilen çift kabinli, 4 tabut kapasiteli cenaze nakil aracı filoya katıldı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından hibe edilen cenaze nakil aracı belediye envanterine kazandırıldı.

Belediye hizmet binası önünde düzenlenen tanıtım programına Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. Başkan Kahveci, yeni aracın özellikle vatandaşların en zor ve hassas anlarında daha hızlı, düzenli ve sağlıklı hizmet sunulmasına katkı sağlayacağını belirterek şehre hayırlı olmasını diledi.

Çift kabinli ve 4 tabut kapasitesine sahip olan cenaze nakil aracının soğutmalı sistemle donatıldığı bildirildi. Plaka ve ruhsat işlemlerinin sürdüğü, personel görevlendirmelerinin ise tamamlandığı ifade edildi. Yeni araçla birlikte cenaze nakil hizmetlerindeki kapasitenin artırıldığı belirtilirken, belediyenin vatandaşların her anında yanında olma anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.