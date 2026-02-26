Antalya Büyükşehir Belediyesi afetten zarar gören üreticilerin yanında olmayı sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Serik, Aksu ve Kepez ilçesinde hortumdan seraları zarar gören üreticilere naylon desteğinde bulundu.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan yağış ve hortum nedeniyle seraları zarar gören üreticileri yalnız bırakmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, üretimin devam edebilmesi için yaraları sarmayı sürdürüyor.

Afetin yaşandığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sera naylonu dağıtımlarına devam ediyor.

Büyükşehir ekipleri son olarak Serik, Aksu ve Kepez ilçelerinde seraları zarar gören üreticilere destek verdi.

Bu kapsamda hasar tespiti tamamlanan 11 üreticiye 19 bin 600 metrekare sera naylonu hibe edildi. Ürünleri zarar gördüğü için gelir kaybına uğrayan üreticiler, hibe edilen sera naylonları ile üretime devam edebileceklerini belirterek Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.