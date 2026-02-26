Bursa Nilüfer Lions Kulübü'nün düzenlediği etkinlikte Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlik geliri, Kalbim Seninle Derneği aracılığıyla Hatay'daki deprem çocukları için anaokulu yapımında kullanılacak.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Lions Kulübü, Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 100. yılına özel düzenlediği etkinlikte, kadın hakları ve toplumsal eşitlik konularını gündeme taşıdı. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'nün konuşmacı olduğu etkinlik, Kalbim Seninle Derneği aracılığıyla Hatay'da depremden etkilenen çocuklar için tasarlanan anaokulunun yapımına katkı sağlayacak gelir elde etti.

Etkinliğe TÜGİAD Bursa Başkanı Kerem Kahveci, KALDER Bursa Başkanı Serkan Ürkmez, TÜMKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Öztürk, BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir, Lions dernekleri temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kalbim Seninle Derneği Başkanı Sebla Pamir Güler, etkinlik kapsamında Bursa Nilüfer Lions Kulübü'nün projeye 500 bin TL'lik katkıda bulunduğunu duyurdu. Anaokulunun 4 yaş grubu sınıfına 'Nilüfer Lions' adı verilecek. Etkinlik başkanlarından Oya Baykal, bağışçıların desteğiyle deprem yaralarının sarılacağını ifade etti.

KADIN HAKLARI VE TÜRK MEDENİ KANUNU

Moderasyonunu BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır'ın yaptığı sohbet bölümünde Canan Güllü, Türk Medeni Kanunu'nun kadınlara sağladığı haklara dikkat çekti. Güllü, 1926 tarihli kanun ile kadınlara evlilikte tek eşlilik, eşit miras hakkı, boşanma hakkı, mahkemelerde şahitlik eşitliği ve istedikleri mesleği seçme hakkı gibi kazanımlar sağlandığını belirtti. Güllü, kadınların siyasette, iş dünyasında ve toplumsal alanlarda yeterince temsil edilmediğine işaret ederek, pozitif ayrımcılığın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, 2025 yılında 392 kadının şiddet kurbanı olduğunu ve 200'den fazla çocuğun istismara uğradığını hatırlatarak, caydırıcı cezaların uygulanmasının önemini vurguladı.

Sohbetin ardından Oya Baykal, Sebla Pamir Güler ve Şeyda Şençayır, Canan Güllü'ye çiçek ve plaket takdim ederek teşekkürlerini sundu. Etkinlik, kadınların eşit birey olarak toplumsal yaşamdaki rollerini güçlendirme ve deprem çocuklarına destek olma mesajı ile sona erdi.