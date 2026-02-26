Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi'nce sahnelenen 'Barış Ressamı' adlı tiyatro oyunu seyircilerden tam not aldı.

MALATYA (İGFA) - MABESEM oyuncularının rol aldığı tiyatroda işgalci İsrail'in yaptığı zulüm gözler önüne serildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 Ramazan Etkinlikleri kapsamında seyirciyle buluşturulan 'Barış Ressamı' MABESEM Salonu'nda sahnelendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi (MABESEM) Sanatçısı Burak Gün'ün yazıp yönettiği oyun, Mavi Marmara Şehitleri anısına ilk olarak 2015 yılında seyirciyle buluşmuştu.

Geçen yıllara rağmen işgalci katil İsrail'in zulmünde daha da ileriye gittiği bilinirken; oyun, yaşanan dramı tiyatro yoluyla gözler önüne serdi.

SİYONİST KATİLLER, BARIŞ İSTEYEN HERKESİ VURUYORLAR

Filistinli bir Ressamın yaşadıklarını anlatan oyunda; sokakta yakalanıp işkence edilen bir Filistinlinin işkence altındayken işkenceci Siyonist katilin çocuğunun resim ödevini hatırlaması üzerine Filistinli, ressam olduğunu ve ödevi yapabileceğini söyler. Ödevi tamamladıktan sonra bir resim daha çizmek istediğini söyleyen Filistinliye ne çizeceği sorulduğunda, 'bir gemi çizeceğim, barış gemisi; size de bize de barış getirecek bir gemi' cevabını verir. Bunun üzerine o sırada orada olmayan şef konumundaki Siyonist katil, geldiğinde durumu öğrenmesiyle ressamı katleder. Barış için bir resim çizme isteğinin bedelini canıyla ödetip şehit eden Siyonist katil, bununla da kalmaz. Kendi arkadaşını da sadece barış düşüncelerinden dolayı öldürüp, ressamın güya elinden kaptığı silahla onu vurduğunu ve bunun üzerine ressamın vurulduğu yalanını sergiler.

Oyunda Burak Gün'ün yanısıra Mehmet Ersin Yeşilkaya, İzzettin Akpolat, Fatih Akgün ve Ömer Faruk Acun rol aldı. Oyuncular, sahne performanslarıyla takdir topladılar.

Filistin davasına adanan tek perdelik dram oyunu, seyirciden yoğun alkış aldı.

