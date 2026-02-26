Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, hizmet içi kültürel etkinlikler kapsamında Ramazan ayının manevi atmosferine katkı sunacak bir programa daha ev sahipliği yaptı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Yıldız, 'Ramazan, Cami ve Hayat' başlıklı konferansıyla İSU personeliyle bir araya geldi.

KOCAELİ (İGFA) - Personelin mesleki gelişiminin yanı sıra sosyal ve kültürel birikimine katkı sağlamayı da önemseyen İSU Genel Müdürlüğü, yıl boyunca farklı başlıklarda düzenlediği etkinliklere Ramazan ayı dolayısıyla anlamlı bir konferans ekledi.

İSU Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Ramazan ayının bireysel ve toplumsal hayattaki yeri ele alındı.





'RAMAZAN HAYATI KUŞATAN BİR DÖNÜŞÜM AYIDIR'



Konuşmasında Ramazan ayının yalnızca oruç ibadetinden ibaret olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Kemal Yıldız, Ramazan'ın insanın hayatını bütün yönleriyle kuşatan bir bilinç ve dönüşüm süreci olduğunu ifade etti.

Cami merkezli bir hayat tasavvurunun toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğine dikkat çeken Yıldız, Ramazan ayının bireyin hem kendisiyle hem de toplumla ilişkisini yeniden gözden geçirdiği özel bir zaman dilimi olduğunu belirtti.



Ramazan'ın manevi ikliminin, sabır, paylaşma ve yardımlaşma duygularını güçlendirdiğini dile getiren Yıldız, camilerin yalnızca ibadet mekânı değil aynı zamanda birer eğitim ve birlik merkezi olduğuna işaret etti.



'CAMİLER TOPLUMSAL HAYATIN MERKEZİDİR'



Prof. Dr. Kemal Yıldız, cami ve hayat arasındaki güçlü bağa değinerek, camilerin tarih boyunca toplumsal dayanışmanın, ilmin ve ahlaki gelişimin merkezi olduğunu ifade etti.

Ramazan ayının bu birlikteliği daha görünür kıldığını belirten Yıldız, bu bilinç ve kazanımların yılın diğer aylarına da taşınması gerektiğini vurguladı.



Program, katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşirken, konferans sonunda İSU Genel Müdürü Ali Sağlık tarafından Prof. Dr. Kemal Yıldız'a katkılarından dolayı teşekkür edilerek hediye takdiminde bulunuldu.

Prof. Dr. Yıldız ise nazik davetlerinden dolayı İSU yönetimine ve programa katılan personele teşekkür ederek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti.



Etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.