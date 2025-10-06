Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, atıl tarım arazilerini üretime kazandırarak, Mihalıççık'tan teslim aldığı 10 ton kuru soğanı dar gelirli vatandaşlara ulaştırıyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ilçelerdeki atıl tarım arazilerini üretime kazandıran ve sosyal dayanışmayı güçlendiren önemli bir projeye imza attı. 'Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait Tarım Arazilerinin Tarıma Kazandırılması' Projesi kapsamında, ilçelerdeki belediyeler tarafından üretilen ürünlerin yüzde 10'u Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne teslim ediliyor. Bu yıl da Mihalıççık Belediyesi'nden teslim alınan 10 ton kuru soğan, dar gelirli vatandaşların sofralarına ulaştırılmak üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılacak.

Proje kapsamında alınan 10 ton soğanın 6,5 tonu Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. Kalan 3,5 ton ise Kent Lokantaları ve Aşevleri'nde değerlendirilerek vatandaşlara fayda sağlayacak.

Üretmenin önemine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 'Tarım, sadece ekonomik bir faaliyet değil; aynı zamanda toplumumuzun refahı, sürdürülebilirliği ve geleceğimiz için temel bir değerdir. Bu bilinçle, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizde bulunan atıl tarım arazilerini üretime kazandırmak için özel bir çalışma başlattık. Projemizle hem üreticilerimizin yanında oluyor, hem de sosyal belediyeciliğin güçlü bir örneğini sergiliyoruz. Bu proje, sosyal dayanışmanın, üretimin ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biridir. Atıl kalan arazilerimizin ekonomiye kazandırılması ve ihtiyaç sahiplerine destek olunması hepimizin ortak sorumluluğudur. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, çiftçilerimizin yanında olmaya, tarımsal üretimi teşvik etmeye ve kentimizin her kesimine dokunmaya devam edeceğiz. Üretmenin, paylaşmanın ve dayanışmanın gücüyle daha güzel bir Eskişehir için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışının güçlü bir örneği olan uygulama ile üreticiler desteklenirken, aynı zamanda atıl tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması sağlanıyor. Üretilen ürünler dar gelirli vatandaşlara ulaştırılarak, hem üretim artırılıyor hem de toplumun ihtiyaçları karşılanıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi teşvik etmeye ve çiftçilerin yanında olmaya devam ederken, Kent Lokantaları, Aşevleri ve gıda destekleri ile dar gelirli vatandaşların hayatına dokunmayı sürdürüyor.