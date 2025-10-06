Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kongresi'ne katıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen kongreye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Kongrede yapılan seçimlerde Başkan Büyükgöz, önemli uluslararası görevlerle Gebze'nin adını duyurdu.

Büyükgöz, UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Üyeliği, UCLG-MEWA Konsey Üyeliği ve Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Başkanlığı görevlerine seçilirken; ayrıca UCLG Dünya Teşkilatı yönetim organlarında da yer aldı.Yerel yönetimler arasında iş birliği, dayanışma ve ortak vizyonun önemine değinen Başkan Büyükgöz, kongre sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Dayanışma, iş birliği ve ortak vizyon üretiminin önemine değindiğimiz verimli bir kongre gerçekleştirdik. Şehirlerimizin geleceği için yapılan bu önemli buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum.' Başkan Büyükgöz'ün bu önemli görevlere seçilmesiyle birlikte Gebze, uluslararası düzeyde akıllı şehirler ve sürdürülebilir kentleşme konularında söz sahibi olacak.