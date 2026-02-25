Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Çifteler 'de ilçe halkıyla bir araya geldiği iftar sofrasında beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Ramazan ayının manevi atmosferinde vatandaşlarla iftar sofralarında buluşan Büyükşehir Belediyesi, Çifteler Pazar Yeri Alanı'nda ilçe sakinlerini bir araya getirdi.

Çiftelerliler, birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşarken, birlik ve beraberlik duyguları ön plana çıktı. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği iftar programına Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkan Vekili Vural Yörük, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakçı, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İftar programında konuşan Başkan Ünlüce, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiğine vurgu yaparak, 'Bu mübarek ayda hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmak, hep birlikte dua etmek bizler için büyük bir mutluluk. Ramazan sadece oruç tutmak değil, aynı zamanda yardımlaşmak, dayanışma içinde olmak demektir. Dayanışmanın ve paylaşmanın güzelliğini yaşadığımız bu mübarek ayda, oruçlarınızın ve hayırlarınızın kabul olmasını diliyorum.' dedi.

Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı da, 'Bizleri Halil İbrahim sofrasında bir araya getiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız ibadetler kabul olsun. Ramazan ayı hepimize hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.