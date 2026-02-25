İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla ilçe sakinlerine özel cami gezi programı düzenliyor. Program kapsamında katılımcılar, İstanbul'un önemli ibadet mekânlarını ziyaret ederek Ramazan'ın huzurunu birlikte yaşayacak.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ilçe sakinleriyle birlikte yaşamak amacıyla özel bir cami gezi programı başlattı.

Ramazan boyunca gerçekleştirilecek program kapsamında katılımcılar, İstanbul'un önemli ibadet mekânlarını ziyaret etme fırsatı buluyor.

Gezi çerçevesinde; Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eyüp Sultan Camii ve Sultanahmet Camii ziyaret eden katılımcılar, Ramazan'ın ruhuna uygun olarak düzenlenen programda hem ibadetlerini gerçekleştirebiliyor hem de bu tarihi ve manevi değeri yüksek mekânları yakından görme imkânı buluyor.

KONTENJANLAR SINIRLI

Kontenjanların sınırlı olduğu programa, Beylikdüzü'nde ikamet eden 18-70 yaş arası tüm vatandaşlar katılabiliyor.