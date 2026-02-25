Bunlar da ilginizi çekebilir

ÇİMŞİR, kütüphane müdürü Metin Aksoy'unda hazır bulunduğu ziyarette, kütüphane personeline çalışmalarından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaymakam Çimşir, makamında kabul ettiği kütüphaneci Kadir Öztürk, kütüphaneci Meryem İskenderoğlu ve bilgisayar işletmeni Emine Atalay'a belgeleri verilirken, özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı başarı belgesi verdi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Arhavi Nermin Çarmıklı İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü personelini makamında kabul ederek başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Artvin'de Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, özverili çalışmalarıyla dikkat çeken Arhavi Nermin Çarmıklı İlçe Halk Kütüphanesi personelini 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirdi.

