Denizli, bu yıl Ramazan ayını yalnızca merkeziyle değil, 19 ilçesinin tamamına yayılan iftar sofralarıyla yaşıyor. Her gün hayırseverlerin katkısıyla hazırlanan Denizli Büyükşehir Belediyesinin iftar sofralarında binlerce vatandaş aynı bereket etrafında buluşuyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ilçelerde kurulan gönül sofralarında vatandaşlarla bir araya geliyor.

Program kapsamında her gün farklı bir ilçede iftar yapan Başkan Çavuşoğlu, sırasıyla Çivril, Çardak, Sarayköy ve Buldan'da hemşehrileriyle aynı sofrayı paylaştı.

İlçe ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla sohbet eden, talep ve önerileri yerinde dinleyen Başkan Çavuşoğlu'nun bir sonraki durağı ise Kale oldu.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU, TÜTÜN ÜRETİCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ



Kale'de Belediye Başkanı Erkan Hayla, CHP Kale İlçe Başkanı Mehmet Karaayvaz, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları tarafından karşılanan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, iftar öncesinde tütün üreticileriyle bir araya geldi.

Üreticilerin yaşadığı mağduriyetleri ve karşı karşıya oldukları sorunları dinleyen Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, çözüm süreçlerinin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Ardından Cumhuriyet Mahallesi'nde devam eden yol düzenleme ve kilit parke çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Çavuşoğlu, sahada görev yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekiplerine kolaylıklar diledi.

Günün sonunda Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ve Başaranlar İnşaat'ın katkılarıyla kurulan iftar sofrasında Kale'li vatandaşlarla buluşan Başkan Çavuşoğlu, Ramazan'ın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun ilçelerde kurulan bu sofralarla daha da güçlendiğini vurguladı.



RAMAZAN İFTARLARI VE ŞENLİKLERİ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR



Öte yandan kent merkezinde her gün farklı bir mahallede kurulan iftar sofraları vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor. Bugüne kadar Sevindik, Karşıyaka, Anafartalar, Fatih ve Kayıhan mahallelerinde on binlerce kişi aynı sofrada buluştu.

Kent merkezindeki iftar programı, Karaman Kapalı Pazaryeri'nde kurulan gönül sofrasıyla sürdü. Ramazan ayı boyunca 6 farklı noktada düzenlenecek Ramazan Şenlikleri ise Mehmet Akif Ersoy Kapalı Pazaryeri'nde devam ediyor.

Vatandaşların, özellikle de çocukların yoğun ilgi gösterdiği şenlikler 27 Şubat'a kadar bu mahallede sürecek. Fasıl dinletileri, konserler, ortaoyunları, Karagöz ile Hacivat gösterileri ve çeşitli ikramların yer aldığı programlar, 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında ise Anafartalar Kapalı Pazaryeri'nde gerçekleştirilecek.