Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki çalışmalarının yanı sıra kırsal ilçelerde de ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Mihalıççık ilçesine bağlı Ağaçhisar ile Yalımkaya mahalleleri arasında gerçekleştirilen yol genişletme ve zemin iyileştirme çalışmaları kapsamında toplam 9 bin 800 metre uzunluğundaki yol elden geçirildi. Toplamda 15 bin metre uzunluğunda olan yolun geri kalan kısmında da çalışmalar sürüyor.

Ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sırasında 2 adet ekskavatör ve 1 adet loder aktif olarak görev yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsal mahallelerde ulaşım sorunlarını en aza indirmek için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini vurgulayarak, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerin süreceğini belirtti.