Dalaman Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında bir halkevini daha ilçeye kazandırdı. Söğütlüyurt Mahallesinde bulunan Söğütlüyurt Ayyıldız Halkevi tamamlanarak hizmete açıldı.

MUĞLA (İGFA) - Söğütlüyurt Mahallesi Cengizhan Caddesi’nde bulunan Söğütlüyurt Ayyıldız Halkevi’nin açılış programına CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Antalya Milletvekili Aliye Çoşar, CHP İlçe Başkanı Bilal Sarıhan, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Belediye Başkan Yardımcıları İlhan Kural ve Rıza Kurt, Belediye Meclis Üyeleri, Dalaman Muhtarları ve Azaları Derneği Başkanı Mustafa Kemal Yaman, Söğütlüyurt Mahalle Muhtarı Bülent Demirtaş ve vatandaşlar katıldı.

Programda Dalaman Muhtarları ve Azaları Derneği Başkanı Mustafa Kemal Yaman ve Söğütlüyurt Mahalle Muhtarı Bülent Demirtaş, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

BAŞKAN DURMUŞ; “HALKEVLERİMİZ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR”

Söğütlüyurt Ayyıldız Halkevi’nin Dalaman’da açılan üçüncü halkevi olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Sezer Durmuş; “Bu açışını gerçekleştirdiğimiz 8’inci açılışımız. Halkçı belediyecilik anlayışımızla çıktığımız bu yolda, yaptığımız projelerle halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu zorlu ekonomik şartlarda uygun fiyatlarıyla hizmet veren Halkevlerimiz yoğun ilgi görüyor. Dalaman Kartı olan vatandaşlarımıza çay ve suyu 1 TL’den vermeye devam edeceğiz. Bu güzel eserin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Söğütlüyurt Ayyıldız Halkevi’mizin ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Durmuş konuşmasının devamında Dalaman’a yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Durmuş; “Göreve geldiğimiz günden bu yana üç halkevini hizmete açtık. Dördüncü halkevimiz ve muhtarlık binamız için Merkez Mahallesi’nde çalışmalarımız hızla sürüyor. Bunun yanında; Halk Marketimizi, Zübeyde Hanım Sağlıklı Yaşam Merkezimizi ve Dalaman Belediyesi Ferdi Zeyrek Halk Ekmek Fabrikamızı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Hemşehrilerimizin bu tesislerden indirimli yararlanabilmesi için Dalamankart uygulamasını başlattık. Mobil aşevimizi kurduk ve araç filomuza 27 yeni araç ile iş makinesi kazandırarak hizmet kapasitemizi güçlendirdik” dedi.

Açılış programında konuşan CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve CHP Antalya Milletvekili Aliye Çoşar, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş ve ekibini çalışmalarından dolayı kutladı.

Program sonunda Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Söğütlüyurt Ayyıldız Halkevi’nin yapımında emeği geçenlere teşekkür belgelerini takdim etti.