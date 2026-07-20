Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince Kartopu Caddesi'nde yürütülen yol yenileme ve genişletme çalışmalarının ilk etabı tamamlanırken, proje kapsamında bölgenin ulaşım altyapısı daha güçlü hale getiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından kent genelinde sürdürülen ulaşım yatırımları kapsamında Kartopu Caddesi'nde yol yenileme ve genişletme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çalışmaların ilk etabında Kartopu Caddesi'nin devamında, Adalet Caddesi ile Asri Mezarlık arasında bulunan ve daha önce 7 metre genişliğinde olan yol, 14 metreye çıkarılarak iki şerit gidiş ve iki şerit geliş olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Böylece Kartopu Caddesi ile Yaşar Kemal Bulvarı arasında doğrudan bağlantı sağlanarak bölgedeki ulaşım önemli ölçüde rahatlatıldı.

Kartopu Caddesi'nde devam eden ikinci etap çalışmaları kapsamında Özlem Bulvarı ile Adalet Caddesi arasındaki bölümde yol yenileme ve asfalt serim çalışmaları ise sürdürülüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte güzergâhta yol kalitesi daha da artırılacak.

Kentin dört bir yanında yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların kararlılıkla devam ettiğini söyledi.