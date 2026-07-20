Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin SEKA Kültür Alanı'nda hayata geçirdiği Teknoşehir Projesi'nde çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Hayata geçirdiği projelerle teknoloji ve bilimi toplumun tüm kesimlerine yayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlıyor.

Bu kapsamda SEKA Kültür Alanı'nda hayata geçirilecek Teknoşehir Projesi'nde ilerleme oranı yüzde 50 seviyesine ulaştı.

PROJEDE İLERLEME ORANI YÜZDE 50

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından SEKA Kültür Alanı'nda yapımı sürdürülen Teknoşehir Projesi'nde çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor.

Bilim, teknoloji ve girişimciliği aynı çatı altında buluşturacak projede fiziki gerçekleşme oranı yüzde 50 seviyesine ulaştı.

BETONARME DÖŞEME İMALATLARI TAMAM

Teknoşehir Projesi'nin kaba yapı çalışmalarında önemli bir aşama geride bırakıldı. Betonarme döşeme imalatları tamamlanırken, yapının taşıyıcı sistemini oluşturan çelik montaj çalışmalarında da sona yaklaşıldı.

İnşaat çalışmalarında gelinen aşamayla birlikte tuğla duvar imalatına geçilirken, kenet çatı uygulamalarına da başlandı.

İMALATLAR EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLÜYOR

Projede farklı imalat kalemleri eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Tamamlanan betonarme çalışmalarının ardından duvar örme ve çatı imalatlarına geçilirken, ekipler yapının bir sonraki etaplarını planlanan takvim doğrultusunda sürdürüyor.

TEKNOŞEHİR'DE YOK YOK

Tamamlandığında Teknoşehir; teknoloji atölyeleri, robotik ve kodlama eğitim alanları, dijital üretim laboratuvarları, ortak çalışma ofisleri, girişimcilik merkezleri, kütüphane ve sosyal yaşam alanlarıyla hizmet verecek. Çocuklardan gençlere, girişimcilerden teknoloji takımlarına kadar geniş bir kesime hitap edecek merkez, Kocaeli'nin bilim ve teknoloji ekosistemine önemli katkı sağlayacak.

SEKA'NIN MİRASI BİLİM VE TEKNOLOJİYLE BULUŞUYOR

Endüstri mirasını geleceğin teknolojisiyle buluşturacak Teknoşehir projesi; Kocaeli'nin bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki önemli merkezlerinden biri olacak. Büyükşehir Belediyesi, kentin teknoloji vizyonuna katkı sunacak projeyi planlanan takvim doğrultusunda hayata geçirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.