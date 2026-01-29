Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Mahmudiye ilçesi Yeni Mahalle'den gelen kadınlarla Aktif Yaşam Parkı'nda bir araya gelerek görüş ve taleplerini dinledi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Mahmudiye ilçesi Yeni Mahalle'den gelen kadınlarla Aktif Yaşam Parkı'nda buluştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Ünlüce, kadınlarla sohbet ederek görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Programın ardından Mahmudiye'den gelen kadınlar Eskişehir'i gezme fırsatı buldu. Kadınlar, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Masal Şatosu, Bilim Deney Merkezi ve Hayvanat Bahçesi başta olmak üzere kentin önemli tematik alanlarını ziyaret etti.

Buluşmadan duydukları memnuniyeti belirten Mahmudiyeli kadınlar, çok mutlu olduklarını söyledi. Geziye katılan kız çocukları da, 'Daha önce gezmediğimiz yerleri gezdik. Ayşe Başkanımız ile bir araya geldik. Bu gezi için çok teşekkür ediyoruz, Başkanımızı Mahmudiye halkı olarak çok seviyoruz. İnşallah uzun yıllar Başkanımız olur.' diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Katılımcıların çok mutlu olduğunu ifade eden Yeni Mahalle Muhtarı Arif Mavili de gezi için mahalle halkı adına Başkan Ünlüce'ye teşekkür etti.