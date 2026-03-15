TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsimi gelmeden önce şehir genelinde içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor.

Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) tarafından ilçelerde yürütülen yatırımları yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat ilçesi Söğütlü-Orta Mahalle İçme Suyu Şebeke ve Terfi Hattı çalışmalarını yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

3 AY İÇERİSNDE TAMAMLANACAK

Projenin, bölgenin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu önemli altyapı yatırımlarından biri olduğunu ifade eden Başkan Genç şu değerlendirmede bulundu:

'Akçaabat ilçemizin Söğütlü ve Ortamahalle bölgelerinde yürüttüğümüz içme suyu şebeke ve terfi hattı çalışmaları planlanan program doğrultusunda devam etmektedir.

Toplam 18 milyon 493 bin TL bedelli projemizin 3 ay içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Projede şu ana kadar fiziki gerçekleşme oranı yaklaşık yüzde 47 seviyesine ulaşmıştır.'

6 BİN 442 METRE UZUNLUĞUNDA

Proje kapsamında önemli altyapı imalatlarının tamamlandığını belirten Başkan Genç, 'Çalışmalar çerçevesinde toplam 6 bin 442 metre uzunluğunda içme suyu isale ve şebeke hattı inşa edilmektedir. Bunun 2 bin metrelik kısmı tamamlanmıştır. Ayrıca 100 metreküplük içme suyu deposu, 1 adet maslak yapısı, 3 adet basınç kırıcı vana odası, bin 300 metre elektrik nakil hattı ve 1 adet terfi merkezi imalatı da tamamlanmıştır. Kalan imalatlar planlanan süre içerisinde tamamlanacaktır' dedi.

YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK

Özellikle yaz aylarında nüfus artışı ve mevcut kaynak debilerindeki düşüş nedeniyle bölgede zaman zaman su temininde sıkıntılar yaşandığını ifade eden Başkan Genç, projenin bu soruna kalıcı çözüm sağlayacağını vurguladı.

Başkan Genç, şunları söyledi: 'Projenin tamamlanmasıyla Söğütlü ve Yıldızlı mahallelerinin üst kotları başta olmak üzere Akçaköy, Derecik, Fındıklı, Demirtaş, Demirci ve Oğulkaya mahallelerimizin içme ve kullanma suyu ihtiyacı çok daha güçlü bir altyapıyla karşılanacaktır. Trabzon'umuzun her ilçesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak altyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.'