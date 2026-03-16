Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 99 nadide eserin yer aldığı 'Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi'nin açılışına katıldı. İslam medeniyetinin önemli emanetlerini bir araya getiren sergi, Kayserililerle buluştu.

KAYSERİ (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Saraylar Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan sergide, İslam dünyası için büyük manevi değere sahip kutsal emanetler ile vakıf kültürünü yansıtan eserler yer alıyor. 99 nadide eserden oluşan sergi, vatandaşların yoğun ilgisiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen 'Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi'nin açılış programına katılarak sergide yer alan eserleri inceledi. Açılış programına Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili S.n Bayar Özsoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan ile il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Büyükkılıç, 'Peygamberimizin (sav) sevdalıları, Kayseri'mizin güzel insanları her birinize hoş geldiniz, yapılan bu anlamlı ve önemli çalışma hayırlı uğurlu olsun' dedi.

Başkan Büyükkılıç, bu sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Bu çalışmada emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ve ekibine, sabahlara kadar çalışan hayata geçiren Vakıflarımızla birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyemizin çalışkan, gayretli peygamber sevdalısı emektarlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun' diye konuştu.

Sergide, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e ait Sakal-ı Şerif, Saç-ı Şerif ve Zıbın-ı Şerif gibi kutsal emanetlerin yanı sıra Ravza-i Mutahhara'yı süsleyen, üzerinde dualar ve nakışlar bulunan kıymetli örtüler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Manevi değeri yüksek eserler, ziyaretçilere İslam tarihinin önemli hatıralarını yakından görme imkânı sağlıyor.

99 eserden oluşan koleksiyonun, İslam inancında Allah'ın 99 güzel ismi olarak bilinen Esmaül Hüsna'ya atfen hazırlandığı ifade edilirken, sergi hem kültürel hem de manevi yönüyle dikkat çekiyor.

Kayseri'de açılan sergi, ziyaretçilere medeniyetimizin vakıf geleneğini ve kutsal emanetlere duyulan saygıyı yakından görme fırsatı sunuyor.