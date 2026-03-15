Türkiye'nin köklü zeytin ve zeytinyağı kültürünü sanatın evrensel diliyle görünür kılmayı amaçlayan 'Yeşilin Altın Damlası; Türkiye'nin Zeytin ve Zeytinyağı Mirası 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu.

İZMİR (İGFA) - Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen yarışma; Türkiye'nin zeytin üretim kültürünü, zeytin hasadının emeğini, zeytin ağacının doğayla kurduğu kadim bağı ve zeytinyağının sofralardaki yolculuğunu fotoğraf sanatı ile belgeledi. Yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından fotoğrafçılar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı mirasının görsel hafızasını oluşturmayı hedefleyen yarışmada, jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserler belirlendi.

Yarışmanın Proje Yöneticisi ve Jüri Üyesi Aysun Aras, yarışmanın sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede zeytinin yalnızca bir tarım ürünü değil, aynı zamanda Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Yarışmanın Proje Yöneticisi ve Jüri Üyesi İsmail Selçuk, yarışmanın aynı zamanda zeytin ve zeytinyağı sektörünün tanıtımına önemli katkı sağladığını belirterek, yarışmaya katılan tüm fotoğrafçılara teşekkür ederken, dereceye giren eser sahiplerini tebrik etti.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflar arasında özellikle zeytin hasadı, üreticilerin emeği, zeytinliklerin doğal peyzajı ve zeytinyağının sofralara uzanan hikâyesini anlatan güçlü görsel anlatımlar öne çıktı.

İŞTE ÖDÜL ALAN İSİMLER

Serbest Kategori (Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz)

Birincilik Ödülü: İlhan Uzunismail

İkincilik Ödülü: Gürsel Egemen Ergin

Üçüncülük Ödülü: Esengül Alıcı

Kurgu ve Yaratıcı Fotoğraf Kategori

Birincilik Ödülü: Serdar Aydın

İkincilik Ödülü: Filiz Çarkoğlu

Üçüncülük Ödülü: Hüseyin Karahan