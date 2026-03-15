GAZİANTEP (İGFA) - Dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri olan Academy Awards'ın ardından düzenlenen geleneksel Governors Ball davetinde bu yıl Türk mutfağının önemli lezzetleri de yer alacak.

Los Angeles'taki Dolby Theatre'da gerçekleştirilecek davetin mutfağında görev alan Türk şefler, konuklara özel bir menü hazırlayacak.

Gecenin menüsünde Türkiye'nin en bilinen tatlılarından biri olan Antep Baklavası ile birlikte pide de konuklara sunulacak.

Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen Antep baklavasının Oscar gecesi menüsünde yer alması, Türk mutfağının uluslararası alandaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gastronomi alanındaki köklü mirasıyla bilinen Gaziantep, özellikle son yıllarda yürütülen tanıtım çalışmalarıyla dünya mutfakları arasında güçlü bir konuma ulaştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen gastronomi projeleri, coğrafi işaret çalışmaları ve uluslararası tanıtım faaliyetleri de bu başarıda önemli rol oynuyor.