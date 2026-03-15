Manisa'da faaliyet gösteren Manisa Gördesliler Derneği, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda 2 bin adet Ramazan pidesi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

MANİSA (İGFA) -Manisa'da faaliyet gösteren Manisa Gördesliler Derneği, Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara yönelik anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Dernek tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda yaklaşık 2 saat içerisinde 2 bin adet Ramazan pidesi vatandaşlara ulaştırıldı.

Meydana gelen Manisalılar, yapılan ikramdan dolayı dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Manisa Gördesliler Derneği Başkanı Uğur Çağlayan, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri iftar programı yerine bu yıl farklı bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, organizasyonda emeği geçen dernek yöneticilerimize ve üyelerimize teşekkür etti.