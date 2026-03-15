Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çölyak Ürün Satış Noktası, glütensiz ürünlere ulaşmakta zorlanan vatandaşlara Demokrasi Meydanı'ndaalternatif oluşturuyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Demokrasi Meydanı'nda hayata geçirilen Çölyak Ürün Satış Noktası, çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlara önemli bir imkânı hayata geçirdi. Vatandaşlar piyasaya göre daha uygun fiyatlara sahip olan 120 çeşit glütensiz ürün hem ekonomik hem de erişilebilir hem de en kaliteli ürüne artık tek bir noktadan alabilecek. Satış noktası, çok talep görmeye başladı.

Çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunan bireyler meydanın bulvar tarafında kurulan satış noktasındazengin ve kaliteli ürün çeşitliliği ve uygun fiyat avantajıyla alışveriş yapabiliyor.

Satış merkezi,belediye eliyle sunulan ekonomik fiyat avantajı sayesinde kısa sürede yüzlerce vatandaşın tercih ettiği önemli bir alışveriş merkezi haline geldi.

120 ÇEŞİT GLÜTENSİZ ÜRÜN

Satış noktasında tamamı glütensiz ve katkısız 120 farklı ürün çeşidi bulunuyor. Un çeşitlerinden makarnaya, ekmekten kek ve kurabiyeye kadar birçok temel gıda ürünü vatandaşlarla buluşuyor.

Ayrıca hurma özü, keçiboynuzu özü ve hindistan cevizi özü gibi özel ürünler de raflarda yer alıyor. Bunun yanı sıra mısır unu, pirinç unu, kinoalı un, fındık unu, nohut unu ve badem unu gibi alternatif un çeşitleri de satışa sunuluyor. Geniş ürün yelpazesi sayesinde çölyak hastaları ihtiyaç duydukları pek çok ürüne tek noktadan kolaylıkla ulaşabiliyor.

Ürün çeşitliliği ve erişim kolaylığı sebebiyle vatandaşların satış noktasına ilgisi artıyor.