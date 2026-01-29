Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kan Merkezi iş birliği ile Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında başlatılan kan bağışı kampanyasında, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve belediye personeli kan bağışında bulundu.

KAYSERİ (İGFA) - Toplumsal bir sorumluluk olan kan bağışının önemine dikkat çekmek ve kan bağışı kampanyalarına destek olmak amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi iş birliğiyle kan bağışı kampanyası başlattı.

Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında kan bağışı standı kuruldu. Belirli aralıklarla Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kan Merkezi iş birliğinde düzenlenen kampanyaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, Özel Kalem Müdürü Mehmet Çavuş ve daire başkanları da kan bağışında bulunarak destek verdi.

Kampanyaya güçlü şekilde destek veren Büyükşehir Belediyesi personeli ise kurulan kan bağışı standına yoğun bir ilgi gösterdi. Stantta ilk olarak kayıt formunu dolduran personel, bağış öncesi uygunluk testini de tamamlayarak kan verdi.