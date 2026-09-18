Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve TEMA iş birliğinde yürütülen proje kapsamında düzenlenen toplantıda, su kaynaklarının korunması, dirençli su yönetimi ve afetlere hazırlık konularında ortak akıl vurgusu yapıldı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve TEMA iş birliğinde yürütülen 'İklim Değişikliğine Karşı Güçlü Eskişehir' projesi kapsamında, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla iklim değişikliğine uyum ve dirençli kent hedefleri doğrultusunda önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Türkiye Belediyeler Birliği ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının lider kurum olduğu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Sivil Katılım Projesi kapsamında hayata geçirilen 'İklim Değişikliğine Karşı Güçlü Eskişehir' projesi, kentin sivil toplum birikimini iklim eylemi hedefleri doğrultusunda bir araya getirmeye devam ediyor.

Proje kapsamında geçtiğimiz yıl hizmete giren İklim Eylem Merkezi, kentteki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) Uyum Eylemleri' toplantısında, iklim değişikliğine uyum konusunda kentte yürütülebilecek çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya TEMA, Sakin Okul Derneği, Eskişehir AB Derneği, TOY Gençlik Derneği, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Türkiye Ormancılar Derneği (TOD), Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES), Eskişehir Bilecik Tabip Odası, Eskişehir Çevre Derneği, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği, Eskişehir Bisiklet Derneği, Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) ve Eğitimciler Derneği (Eğit-Der) temsilcileri katıldı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI ORTAK AKIL VURGUSU

Toplantıda, su kaynaklarının korunması, dirençli su yönetimi ve olası afet süreçlerine hazırlık başlıkları ele alındı. Sivil toplum kuruluşlarının iklim değişikliğine uyum eylemleri kapsamında atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Katılımcılar, kentte iklim değişikliğine karşı dirençliliğin artırılması amacıyla ihtiyaçları birlikte tanımlarken, çözüm önerileri ve iş birliği olanakları üzerine görüş alışverişinde bulundu.