Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin maliyetlerini azaltmak ve tarımsal sulamada su tasarrufunu artırmak amacıyla hayata geçirdiği damlama sulama desteğini sürdürüyor. Destek kapsamında Salihli'de 500 üreticiye yüzde 100 hibeli 1,2 milyon metreden fazla damlama sulama borusu teslim edildi.

MANİSA (İGFA) - Salihli'de düzenlenen teslim törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcıları Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ve Ulaş Aydın, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Aykan ile üreticiler katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, tarım sektörünün yüksek maliyetler ve su kaynaklarının azalması nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini belirterek, belediye olarak üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Üzüm fiyatlarının üreticinin beklentisinin altında kaldığını ifade eden Başkan Dutlulu, mazot, ilaçlama ve sulama gibi girdi maliyetlerinin de çiftçinin yükünü artırdığını dile getirdi. Dutlulu, 'Biliyoruz şartlar çok kötü. Üzüm fiyatı olması gerekenin çok altında. Mazot fiyatları da arttı. Üreticimiz işçisini nasıl taşıyacak, ilaçlamasını, sulamasını nasıl yapacak, sulamasını nasıl karşılayacak? Biz farklı alanlarda üreticimize destek olmaya çalışıyoruz. Üzümü alıp okullarda dağıtmak gibi çalışmalar da yapacağız ancak bunun üzümün fiyatını değiştirmeyeceğinin farkındayız. Asıl bizim yapmamız gereken çiftçiye destek olmak, üreticinin yanında olmak. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz' dedi.

Tarımda iki önemli sorun bulunduğuna dikkat çeken Başkan Dutlulu, bunların yüksek üretim maliyetleri ve su kaynaklarının korunması olduğunu belirtti. Damlama sulama desteğinin bu iki alana birden katkı sunduğunu söyleyen Dutlulu, 'Bu yıl iyi yağmur yağdı ama gelecek sene ne olacağı belli değil. Üç sene sonra su kaynaklarımızın durumu ne olacak, bunu bilmiyoruz. O nedenle üreticimize öyle bir destek olalım ki hem çiftçimize sahip çıkalım hem de suyunu tasarruflu kullansın. Dünyadaki çiftçiler nasıl kullanıyorsa öyle kullansın, suyu boşa harcamayalım. Aynı zamanda çiftçimize maddi destek olalım' diye konuştu.

Projenin ihale sürecinde yaşanan maliyet artışları nedeniyle gecikme olduğunu belirten Başkan Dutlulu, dağıtılan boruların 5 yıl garantili olduğunu ve doğru kullanılması halinde daha uzun süre kullanılabileceğini söyledi. Dutlulu, 'Bu ihale ile 5 binin üzerinde çiftçimize 63 milyon TL destek oluyoruz. Ücretsiz toprak analizi, fide ve tohum destekleri de veriyoruz. Ancak bence en önemli desteklerimizden biri damlama sulama desteği. Eğer sizlerden geri dönüşler olumlu gelirse bu desteği önümüzdeki yıllarda artırarak devam ettirmek istiyoruz. Çünkü hem suyumuzu koruyoruz hem de çiftçimize doğrudan destek oluyoruz' ifadelerini kullandı.

Desteğin tek başına üreticinin yaşadığı sorunları çözmeyeceğini de vurgulayan Başkan Dutlulu, tarımın sürdürülebilirliği için devlet ve bakanlık düzeyinde daha güçlü desteklere ihtiyaç olduğunu söyledi. Dutlulu, 'Bu, çiftçimizi hemen kurtaracak bir proje değil. Çiftçimizi kurtaracak olan, devletin düzenli şekilde destek vermesidir. Biz bu projeyle sizlere destek oluyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üreticinin, çiftçinin yanında olduğumuzu gösteriyoruz' dedi.