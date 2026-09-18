Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hava Kalitesini İyileştirme Projesi 3. Etap çalışmaları kapsamında doğalgaz imalat sürecini tüm hızıyla sürdürüyor. Yetim, dul, yaşlı, özel ihtiyaç sahibi ve sosyal yardımlarla yaşayan vatandaşların öncelikli olduğu doğalgaz proje için başvurular ise devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yetim, dul, yaşlı, özel ihtiyaç sahibi ve sosyal yardımlarla geçinen ailelerin öncelikli olduğu Hava Kalitesini İyileştirme Projesi'nin 3. Etabında çalışmalara başladı.

Büyükşehir'in öz kaynaklarıyla gerçekleştirilen proje kapsamında başvuruları kabul edilen hanelerin evlerinde doğalgaz imalatı için çalışmalar başladı. İmalatı tamamlanan hanelerde, Büyükşehir kontrol mühendisleri tarafından son kontroller gerçekleştiriliyor. Çalışmalar tamamlandığında yüzlerce hane daha, sıcak su ve ısınma ihtiyaçlarını artık eski usul yöntemlerle değil temiz doğalgazla karşılayacak.

Bugüne kadar 500'e yakın hane, Büyükşehir'in özellikle merkez bölgelerde hava kalitesini iyileştirme çalışması kapsamında tamamen ücretsiz şekilde doğalgaza kavuştu.

Projeyle ilgili başvurular www.sakarya.bel.tr adresindeki form doldurularak yapılıyor. Değerlendirme süreçlerinin ardından projeden faydalanacak hak sahiplerine ücretsiz doğalgaz kurulumu yapılıyor.

Hava kirliliğinin ve katı yakıt kaynaklı emisyon salımı azalmasını hedefleyen proje belirlenen bölgelerde etaplar halinde devam ediyor.