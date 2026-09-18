Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından dünyaca ünlü piyanist İdil Biret adına düzenlenen 7. İdil Biret Festivali, Datça, Bodrum ve Menteşe'de gerçekleştirilen konserlerin ardından sona erdi. Festival, klasik müziğin önemli isimleri ile genç yetenekleri Muğla'da sanatseverlerle buluşturdu.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası öncülüğünde bu yıl 7'ncisi düzenlenen İdil Biret Festivali, dört gün boyunca klasik müziğin seçkin eserlerini Muğla'nın farklı ilçelerinde sanatseverlerle buluşturdu.

Festival kapsamında usta sanatçılar ile genç müzisyenler aynı programda sahne aldı.

FESTİVAL DATÇA'DA BAŞLADI

Festivalin açılış konseri Datça'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin önemli piyanistlerinden Hande Dalkılıç, Şostakoviç'in 2. Piyano Konçertosu'nu yorumlarken, 2025 Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri'nde (ICMA) 'Discovery Award'a layık görülen genç piyanist Can Saraç ise Beethoven'ın 4. Piyano Konçertosu'nu seslendirdi. Hande Dalkılıç ve Can Saraç'a, Deniz Oliveira Erdinç yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşlik etti.

KLASİK MÜZİĞİN EZGİLERİ ÜÇ İLÇEDE YANKILANDI

Datça'da ki açılışın ardından festival Menteşe ve Bodrum'da devam etti. İrina Nikotina (keman), Julya Krepak (çello) ve Aslı Tuncay'dan (piyano) oluşan Barcarol Trio, 15 Eylül'de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi terasında sanatseverlerle buluştu.

Festivalin 16 Eylül'deki Bodrum programında ise flüt virtüözü Halit Turgay, Rüzgar Turgay (keman) ve Deniz Akalın'dan (piyano) oluşan Hitit Trio sahne aldı.

FESTİVALİN FİNALİ MENTEŞE'DE YAPILDI

7. İdil Biret Festivali'nin final orkestra konseri 17 Eylül'de Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Piyanist Cem Babacan, Münif Akalın yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Saint-Saëns'ın 2. Piyano Konçertosu'nu seslendirdi. Genç piyanist Tuna Bilgin ise Mozart'ın 22 No'lu K. 482 Mi bemol majör Piyano Konçertosu'nu, İdil Biret'in yazdığı kadansla yorumladı. Datça'dan Bodrum'a, Menteşe'den festival finaline uzanan programıyla 7. İdil Biret Festivali, klasik müziğin farklı kuşaklarını aynı sahnelerde buluşturarak sona erdi.