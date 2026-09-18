Bursa Büyükşehir Belediyesi, bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması alanında kurum içi denetim kapasitesini güçlendirme çalışmaları kapsamında düzenlediği eğitim ve sınavlarla uzman personellerine başdenetçi unvanı kazandırdı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi (BİG Rehber) kapsamında eğitim düzenlendi.

Personel Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim programıyla belediye bünyesindeki uzman personelin bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki yetkinlikleri artırıldı. Uluslararası geçerliliğe sahip 11 gün süren eğitim ve sınav süreçlerini başarıyla tamamlayan Büyükşehir Belediyesi uzman personelleri, ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27701:2025 ve KVKK kapsamında başdenetçi olarak görev yapabilecek yetkinliğe ulaştı.

Başdenetçiler tarafından yürütülecek çalışmalarla, mevzuat kapsamındaki yasal ve teknik denetimler kurum bünyesinde daha etkin şekilde gerçekleştirilecek. Bilgi güvenliği riskleri düzenli olarak analiz edilirken, ihtiyaç duyulan iyileştirmeler de takip edilecek. Çalışmalar kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda belediyenin siber güvenlik olgunluk seviyesi de düzenli olarak ölçülecek.