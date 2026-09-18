Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Emekli Kafe'de düzenlediği Manisa Tavla Turnuvası'nda 30 yarışmacı mücadele etti. 'Zarlar Atılsın, Turnuva Başlasın' sloganıyla gerçekleştirilen turnuvada finalistlere ödülleri takdim edildi.
MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında kent genelinde spor, doğa, kültür ve aktif yaşam temalı çeşitli etkinlikler düzenliyor. Sürdürülebilir ulaşımın, yaya ve bisikletli ulaşımın yanı sıra aktif yaşam alışkanlıklarının desteklenmesini amaçlayan hafta programında farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler yer alıyor.
30 YARIŞMACI TURNUVADA MÜCADELE ETTİ
Hafta programı kapsamında Hakkı İplikçi Parkı içinde yer alan Emekli Kafe'de düzenlenen Manisa Tavla Turnuvası, saat 14.00'te başlayıp 20.00'ye kadar devam etti. Toplam 5 tur üzerinden gerçekleştirilen turnuvada 30 yarışmacı mücadele etti.
Türkiye Tavla Birliği ekipmanlarıyla düzenlenen turnuvaya Manisa'nın yanı sıra İzmir'den de katılımcılar yer aldı. Turnuva Direktörü Caner Çelik, turnuvanın 5 tur üzerinden gerçekleştirildiğini ve farklı şehirlerden tavla severlerin organizasyona katıldığını belirtti.
Turnuvaya katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çağırıcı da dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerle aktif yaşam kültürünü desteklemeyi sürdürecek.