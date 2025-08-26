Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), kent genelinde altyapı sistemlerinin sağlıklı işlemesi için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), kent genelinde kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında temizlik ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özellikle trafik yoğunluğunun yüksek olduğu arterlerde ekipler çalışmalarını gece saatlerinde kesintisiz şekilde gerçekleştiriyor.

Gece saatlerinde yürütülen çalışmalar, kent içi ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük yaşamlarının etkilenmemesi amacıyla planlanıyor. Bu kapsamda, kanal açma ve vakumlu temizlik araçları ile parsel bacaları, ana muayene bacaları ve yağmur suyu ızgaralarında detaylı temizlik işlemleri gerçekleştiriliyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım ekipleriyle entegre şekilde çalışan ESKİ ekipleri, yürütülen gece asfaltlama faaliyetleriyle koordineli olarak yol kotu altında kalan yağmur suyu ızgaraları ve muayene kapaklarını mevcut yol seviyesine getiriyor. Bu sayede, hem yüzey suyu drenajı iyileştiriliyor hem de altyapının sağlıklı işlemesi sağlanıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin öncülüğünde, Eskişehir’in yaşam kalitesini yükselten altyapı yatırımlarına kararlılıkla devam edileceği ve “İşimiz Eskişehir, gücümüz Eskişehir” anlayışıyla gece gündüz demeden çalışmaların süreceği belirtildi.