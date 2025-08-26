Kocaeli'de Gölcük Belediyesi, 21-24 Ağustos tarihlerinde düzenlediği “Sanatkârlar ve Zanaatkârlar Buluşuyor” adlı etkinlikte ziyaretçiler, zanaatları yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı buldular.KOCAELİ (İGFA) - “Kültür Sanat Kenti Gölcük”, önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün destekleri, Tüm Geleneksel Sanatları Yaşatma ve Yaygınlaştırma Derneği (TÜMGES) yürütücülüğünde; Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Gölcük Gençlik Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen “Ailem ile Kültür, Sanat ve Sağlık Yolundayım” projesi kapsamında düzenlenen “Sanatkârlar ve Zanaatkârlar Buluşuyor” etkinliği, Değirmendere İskele Meydanı'nda sona erdi.

34 SANATKÂR VE ZANAATKÂR BİR ARADA

Sanatın ve kültürün, toplumun farklı kesimlerine ulaşmasını amacıyla düzenlenen etkinlik 4 gün boyunca Değirmendere sahilinde renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 34 sanatkâr ve zanaatkârın bir araya geldiği etkinlikte ziyaretçiler, birbirinden güzel el emeği ürünleri yerinde inceleme, üretim aşamaları hakkında bilgi edinme imkanı yakaladı.

Kurulan stantlarda, geleneksel sanatlar tanıtılırken aynı zamanda ziyaretçilere yönelik uygulamalı eğitimler de verildi. Etkinlikte; sanatkâr ve zanaatkârlar tarafından Rize Bezi dokuma anlatımı, aplike atölyesi, bakır işlemeciliği, Kırkyama anahtarlık yapımı atölyesi ve minyatür sanatı anlatımı atölyelerinde ziyaretçilere önemli bilgiler verildi. Etkinlik kapsamında düzenlenen müzik dinletileri ve konserler ile de ziyaretçiler keyifli anlar geçirdi.

Etkinliğe katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, stantları ve atölyeleri gezerek sanatkar ve zanaatkarlarla sohbet etti. Etkinliği değerlendiren Başkan Sezer, “İlçemize gelerek el emeği ürünlerini sergileyen ve atölye çalışmalarında verdikleri bilgilerle geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına katkı sunan tüm sanatkâr ve zanaatkârlara ve bu başarılı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.