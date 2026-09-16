Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Seramik Sanatı Eğitimi ve Değişimi Derneği (SSEDD) iş birliğiyle düzenlenen 4. Eskişehir Fırçanın Sırdaki İzi Sempozyumu, sanatçıların üç gün boyunca gerçekleştirdiği üretimlerin yer aldığı sergiyle taçlandı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Seramik Sanatı Eğitimi ve Değişimi Derneği (SSEDD) iş birliğiyle düzenlenen 4. Eskişehir Fırçanın Sırdaki İzi Sempozyumu, sanatseverleri bir kez daha seramik sanatının yaratıcı dünyasında buluşturdu.

Üç gün boyunca Sanat Sokağı'nda gerçekleştirilen sempozyumda sanatçılar eserlerini üretirken, sanatseverler de üretim süreçlerini yakından takip etme fırsatı buldu. Sempozyum boyunca ortaya çıkan eserler, düzenlenen özel sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

ÜÇ GÜNLÜK ÜRETİM SÜRECİ SERGİYE DÖNÜŞTÜ

Sanat Sokağı Geçici Sergi Salonu'nda düzenlenen serginin açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Seramik Sanatı Eğitimi ve Değişimi Derneği Başkanı Prof. Zehra Çobanlı, sempozyumun seramik sanatının farklı disiplinlerle buluşmasına ve sanatçıların üretim süreçlerinin izleyiciyle paylaşılmasına sağladığı katkıya dikkat çekti.

Ardından söz alan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nergiz Abacı ise sanat ve kültür çalışmalarının kent yaşamındaki önemine değinerek, sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen sanatçılara, SSEDD'ye ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Sergide yalnızca sempozyum süresince üretilen eserler değil, sanatçıların üretim süreçlerini ve Sanat Sokağı'nın üç gün boyunca taşıdığı yaratıcı atmosferi yansıtan fotoğraflar da yer aldı. Böylece ziyaretçiler, eserlerin yanı sıra ortaya çıkış hikâyelerine de tanıklık etme fırsatı buldu.