Denizli Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda ulaşım yatırımlarından tarımsal desteklere, sosyal belediyecilikten gönüllülük projelerine kadar kentin geleceğini şekillendirecek kararlar alındı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Kent genelindeki ulaşım yatırımları, tarımsal üretimin desteklenmesi, sosyal belediyecilik çalışmaları ve vatandaşların kent yönetimine gönüllü katılımını artıracak projelerin ele alındığı toplantıda 25 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.



'GÜNLÜK 1.073 SEFER YAPILIYOR, BÜYÜK TRAFİK RİSKİ VAR'



Meclisin öne çıkan gündemlerinden biri, yeni yapılan Acil Durum Hastanesi'ne ulaşım oldu. Aktarma Merkezi'nde inen vatandaşların hastaneye ulaşmak için uzun bir mesafe yürümek zorunda kaldığı yönündeki talepler üzerine Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, bölgedeki ulaşım yoğunluğuna ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı.

Hastanenin karşısında durak oluşturulabilecek alanın yaklaşık 50 metre ile sınırlı olduğunu belirten Çavuşoğlu, bölgede 15 farklı otobüs hattının bulunduğunu ve bu hatlarda günlük 1.073 sefer gerçekleştirildiğini söyledi.

Hastane önünde acil ve poliklinik girişlerinin bulunduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, doğrudan hastane önüne durak yapılmasının trafik ve yaya güvenliği açısından ciddi riskler oluşturabileceğini ifade etti.

435 METRELİK MESAFE 135 METREYE DÜŞECEK



Mevcut durumda Aktarma Merkezi'nde inen vatandaşların hastanenin polikliniklerine ulaşmak için yaklaşık 435 metre yürüdüğünü belirten Çavuşoğlu, çözümün Aktarma Merkezi ile hastane arasındaki duvarda bir geçiş kapısı açılması olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, 'Biz zaten yolcularımızı aktarma merkezinde indiriyoruz, hiçbir sıkıntımız yok. Ancak arada bir duvar var. Her türlü masrafını belediyemizin karşılaması şartıyla, aktarma merkezinin hemen karşısındaki duvardan bir kapı açılmasını talep ettik' diye konuştu.

Söz konusu geçişin sağlanmasıyla yürüme mesafesinin 435 metreden 135 metreye ineceğini kaydeden Çavuşoğlu, böylece vatandaşların yoğun araç trafiğine girmeden hastaneye daha güvenli ve kısa bir güzergahtan ulaşabileceğini söyledi.



'BİR YERE DEĞİL HER YERE KESİNTİSİZ ULAŞIM'



Başkan Çavuşoğlu, mecliste ulaşım ana planı doğrultusunda hayata geçirilen yeni ulaşım sistemi ve aktarma merkezlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Eski sistemde bir otobüs hattının vatandaşları belirli bir noktaya ulaştırabildiğini belirten Çavuşoğlu, yeni sistemle birlikte aktarma merkezlerinin kent genelinde daha bütünleşik bir ulaşım ağı oluşturacağını söyledi.

Yeni sisteme geçişle birlikte vatandaşların ulaşım alışkanlıklarında değişiklik yaşandığını belirten Çavuşoğlu, sahadan gelen geri bildirimleri dikkate aldıklarını ve uygulamada ihtiyaç duyulan düzenlemeleri yaptıklarını kaydetti. Çavuşoğlu, 190 numaralı hatta olduğu gibi hedeflenen faydanın gerisinde kalan uygulamalarda eksikliklerin giderildiğini söyledi.



'15 DAKİKALIK PERİYODU OLUŞTURACAĞIZ'



Denizli'de ulaşımda uzun bekleme sürelerinin azaltılmasını ve daha düzenli bir sistem oluşturulmasını hedeflediklerini belirten Çavuşoğlu, 45-60 dakikalık ulaşım periyotlarının yerine 15 dakikalık periyotların oluşturulmasını hedeflediklerini açıkladı.

ÇAMELİ-DALAMAN ARASINDA YENİ ULAŞIM AKSI



İlçeler arası ulaşımı modernize etmek ve turizm potansiyelini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalara da değinen Başkan Çavuşoğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek projenin detaylarını paylaştı.

Çameli ile Dalaman arasındaki ulaşım bağlantısına özel önem verdiklerini belirten Çavuşoğlu, 'Çameli ilçemizde verdiğimiz sözü bir kez daha yineliyoruz: Çameli'yi Dalaman'a bağlayacağız. Karabayır-Gürleyik bağlantısı ve Akpınar yol yenileme çalışmalarıyla bölge ulaşımını 2027 yılında modern standartlara kavuşturacağız' dedi.



BABADAĞ-GÖVEÇLİK YOLU İLE ULAŞIM SÜRESİ YARIYA İNECEK



Ulaşım yatırımlarına ilişkin açıklamalarda da bulunan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Göveçlik ile Babadağ arasındaki yol çalışmasının son aşamaya geldiğini belirtti.

Çavuşoğlu, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade ederek, 'Göveçlik'ten çıkan hemşehrilerimizin Babadağ yolunu çok kısa bir süre içerisinde tamamen bitireceğiz' dedi.

Yolun tamamlanmasıyla birlikte ulaşım süresinde önemli bir kısalma yaşanacağını belirten Başkan Çavuşoğlu, 'Yolculuk süresini yarı yarıya kısaltacağız ve Babadağ'ı yeni bir turizm destinasyonu haline getireceğiz' diye konuştu.



ÜRETİCİYE SERTİFİKALI FİDAN DESTEĞİ



Meclis gündeminde sadece altyapı ve ulaşım değil, aynı zamanda tarımsal üretim de geniş yer buldu. Tarımsal üretimin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla önemli bir karar alındı.

Üreticilerin kaliteli ve sertifikalı üretim materyaline erişimini kolaylaştırmak, atıl ve verimsiz tarım arazilerini üretime kazandırmak, hastalık ve zararlılara dayanıklı, verimli ve bölge ekolojisine uygun fidan kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla, üreticilere sertifikalı zeytin, incir ve badem fidanı desteği verilecek.



