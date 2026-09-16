Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ardıçlı TOKİ'ye kazandırılacak Bilgehane, Lise Medeniyet Akademisi ve sosyal tesisten oluşan Gençlik Kampüsü'nün temeli atıldı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ardıçlı TOKİ'ye kazandırılacak Bilgehane, Lise Medeniyet Akademisi (LİMA) ve sosyal tesisten oluşan Gençlik Kampüsü'nün temeli düzenlenen programla atıldı.

Programda konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Akademi Mahallesi'nin nüfus itibariyle her gün büyüyen Konya'nın en önemli mahallelerinden birisi haline geldiğini ifade ederek, 'Bilgehanesiyle, Lise Medeniyet Akademisiyle, sosyal tesisiyle, tüm bölge halkının, tabiri caizse 7'den 70'e herkesin istifade edeceği bir tesis olacak. Bölgeye değer katacak. O yüzden değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İlçe belediyeleri olarak da Büyükşehir Belediyemiz olarak da gençlerimizin hem eğitim hayatına hem akademik hayatına katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu projenin Akademi Mahallemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum' diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ'nin, deprem bölgesinde 500 bin konut inşa ederken bir taraftan da şehirlerde önemli sosyal konut faaliyetleri yürüttüğüne dikkati çekerek, 'Ardıçlı TOKİ konutlarımız şu anda 20 bin kişinin yaşadığı bir mahalleye dönüştü. Gelecek sene yapılacak teslimlerle birlikte burada yaklaşık 40 bin kişinin yaşaması planlanıyor. Burada aslında dikkat çekilmesi gereken konu şu: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sosyal konut hamlemizle şehrin en güzel yerlerinde pırıl pırıl konutlar inşa ediliyor' dedi.

'BİLGEHANELERİMİZ VE LİSE MEDENİYET AKADEMİLERİMİZ ARTIK ŞEHRİN SINIRLARINI AŞAN BİR ÜNE SAHİP'

Başkan Altay, merkezî hükümetin çalışmaları yanında belediyeler olarak da önemli çalışmalar yaptıklarını kaydederek, Ardıçlı TOKİ'de gençlerin buluşma mekanı haline gelecek Gençlik Kampüsü'nün temelini attıklarını söyledi. Başkan Altay, '16 bin metrekarelik alanda, 8 bin 700 metrekarelik inşaat alanına sahip, toplam 300 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçireceğimiz bu tesisin içinde ortaokul öğrencilerimizin hem derslerini çalışabilecekleri, hem sportif faaliyette bulunabilecekleri, hem de sanatla ilgilenebilecekleri Bilgehanemiz olacak. Yine, Lise Medeniyet Akademimizle liseye giden öğrencilerimizin derslerine katkı sunacağımız, spor yapabilecekleri, sanatla uğraşabilecekleri bir merkez olacak' diye konuştu.

Tesis tamamlandığında bölgenin en güzel binalarından birisi olacağını belirten Başkan Altay, 'İçinde ortaokul öğrencilerinden lise öğrencilerine, hanım kardeşlerimizden beyefendilere kadar herkesin yararlanabileceği bir yaşam merkezini oluşturduklarını söyledi.

'TESİSİN EN KISA SÜRE İÇERİSİNDE KAZASIZ, BELASIZ BİR ŞEKİLDE TAMAMLANMASINI DİLİYORUM'

Bu arada AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de temeli atılan Ardıçlı Bilgehane ve LİMA'nın hayırlı olmasını dileyerek, 'Milli Eğitim'de yeni dönem başladı. Artık Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimi yapıyoruz. Burada sadece gençlerimizin akademik kariyerini, akademik gelişimini değil; aynı zamanda milli ve manevi değerlerini de ön planda tutacak çok yönlü bir eğitim modelini hep birlikte benimsedik ve inşallah bunun gelecekteki karşılığını da hep birlikte göreceğiz. Büyükşehir Belediyemiz de bu manada Milli Eğitimimize önemli bir katkı sağlıyor. İşte burada yapmış olduğu hizmetlerle bir taraftan çocuklarımızın, gençlerimizin akademik eğitimine destek verirken diğer taraftan milli ve manevi değerlerini, kültürel değerlerini öğrenecekleri, yaşayacakları eğitim alanları oluşturuyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada temelini attığımız tesisin en kısa süre içerisinde kazasız, belasız bir şekilde tamamlanmasını diliyorum' diye konuştu.