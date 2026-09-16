Antalya Büyükşehir Belediyesi, sporu her yaştan vatandaş için erişilebilir hale getirmek amacıyla düzenlediği ücretsiz tenis kurslarıyla Antalyalıları kortlarla buluşturuyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen tenis kursları, hafta içi cuma günü hariç devam ediyor.

Sabah 08.30-09.30 saatleri arasında gerçekleşen eğitimler, öğleden sonra ise 16.30'dan 21.30'a kadar sürüyor. Böylece gün içerisinde farklı saat seçenekleriyle toplam 6 saat eğitim veriliyor. Kurslara yıl boyunca iki ayda bir yeni dönem kayıtları alınıyor.

HER SAAT DİLİMİNDE KURS İMKÂNI

İkinci dönem tenis kursuna katıldığını söyleyen Derya Navruz, 'Daha önce yaşadığım şehirde tenise ilgim vardı ama başlama fırsatı bulamamıştım. Antalya'ya geldiğimde kurs ilanlarını gördüm ve kayıt oldum. Çok güzel bir etkinlik. Özellikle zamanı kısıtlı olanlar için farklı saatlerde kursların bulunması büyük avantaj' dedi.

KISA SÜREDE İLERLEME KAYDETTİM

Tenisle ilk kez Büyükşehir Belediyesi'nin kursunda tanıştığını belirten Ceren Vuranok ise, 'Şu anda üçüncü haftamdayım ve şimdiden ilerleme kaydettiğimi görebiliyorum.

Farklı bir spor dalında kendimi geliştirmek çok eğlenceli. Aynı zamanda yeni insanlarla tanışmak ve Antalya gibi güzel bir şehirde spor yapmak çok değerli. Kursların ücretsiz olması da farklı ilgi alanlarımızı keşfetmemiz için önemli bir fırsat' diye konuştu.