Çorum Belediyesi tarafından restore edilen İkiz Konak, 18 Eylül'de açılarak butik otel ve sosyal tesis olarak hizmet vermeye başlayacak.

ÇORUM (İGFA) - Kültür Yolu Projesi kapsamında baştan sona yenilenen tarihi yapı, butik otel olarak hizmet verecek. İkiz Konak Butik Otel'in açılışı 18 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek.

Çorum Belediyesi, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini ayağa kaldıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın projeleri arasında yer alan ve mülkiyeti Çorum Belediyesi'ne ait olan İkiz Konak restorasyonunda sona gelindi.

Kültür Yolu güzergâhında bulunan tarihi konak, geleneksel Çorum mimarisi esas alınarak restore edildi. Tarihi yapının özgün dokusunun korunmasına özen gösterilirken, korunabilen bölümler muhafaza edildi, yenilenmesi gereken kısımlar ise orijinaline uygun şekilde düzenlendi.

İLK MİSAFİRLER ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER OLACAK

İkiz Konak Butik Otel'de yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Ali Çalgan'a proje hakkında bilgi verdi. Ziyarette AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar da yer aldı.

Butik Otel'in 18 Eylül Cuma günü saat 16.30'da düzenlenecek törenle hizmete açılacağını belirten Başkan Aşgın, tesisin ilk yatılı misafirlerinin şehir dışından gelecek şehit aileleri ve gaziler olacağını ifade etti.

İkiz Konak'ın 22 yatak kapasitesine sahip butik otel olarak hizmet vereceğini belirten Aşgın, restorasyonda tarihi dokunun korunmasına özellikle dikkat edildiğini vurguladı.

Başkan Aşgın, proje hakkında yaptığı açıklamada, 'Binanın bazı bölümleri orijinal hali korunarak, mevcut olanlar muhafaza edildi. Korunamayan bölümler ise orijinaline uygun şekilde yenilendi. Bu projeyle 22 yatak kapasitesine sahip bir butik oteli şehrimize kazandırdık.' dedi.

KONAK BAHÇESİNE SOSYAL TESİS

Tarihi yapının bahçesinde ise yalnızca otel misafirlerine değil, vatandaşlara da hizmet verecek sosyal tesis oluşturuldu. Velipaşa Kahvesi olarak hizmet verecek tesiste kahve ve tatlı çeşitleri sunulacak.

Başkan Aşgın, sosyal tesisin hem otelde konaklayan misafirlere hem de dışarıdan gelecek vatandaşlara hizmet vereceğini belirterek, 'Konak bahçesinde hem otelde konaklayanlara hem de dışarıdan gelecek vatandaşlarımıza hizmet verecek, kahve ve tatlı çeşitlerinin olduğu sosyal tesisimiz Velipaşa Kahvesi hizmet verecek.' ifadelerini kullandı.

TARİHİ MİRAS TURİZMLE BULUŞACAK

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte İkiz Konak, Çorum'un tarihi ve kültürel mirasının önemli duraklarından biri haline gelecek. Butik otel ve sosyal tesis olarak değerlendirilecek tesis, hem şehir merkezindeki konaklama imkânlarını çeşitlendirecek hem de Kültür Yolu Projesi kapsamında Çorum turizmine katkı sağlayacak.