Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda büyük bir dönüşümün ilk adımlarını attı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da tarihin en büyük raylı dönüşümü kapsamında Adapazarı Garı ve Mithatpaşa arasındaki 2,2 kilometrelik bölümde katener teller söküldü, raylar ve direkler sökülüyor.

Mithatpaşa'dan Adapazarı Gar Meydanı'na kadar uzanan yaklaşık 2,2 kilometrelik demiryolu hattının 1,6 kilometrelik bölümü yerin altına alınıyor. Gar Meydanı an itibarıyla sahaya inen ekipler, rayların sökümüne başladı ve trenler artık şehir merkezine kapalı bir tünelden ulaşacak.

Bu çalışmayla birlikte ADARAY'ın ilçelere ulaşması için altyapı da oluşturulmuş olacak. Mevcut durumda gidiş-geliş hizmeti tek hat üzerinden sağlanıyordu.

4 PERONLU MODERN BİR YAPIYA DÖNÜYOR

Gara gidiş ve gelişlerin iki hatta çıkarılması, Sakarya'nın gelecekteki ulaşım vizyonuna önemli katkı sağlayacak. Adapazarı Garı'nın yer altına alınmasıyla birlikte gar, 4 peronlu modern bir yapıya kavuşacak.

Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilecek 2 peron sayesinde Sapanca, Pamukova, Karasu ve Hendek ilçelerine ulaşım sağlayacak demiryolu ağının ön hazırlığı yapılmış olacak.

Başkan Yusuf Alemdar, 'Ulaşımda bütüncül bir vizyonla tarihi bir dönüşümü hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Metrobüsle Raylı Sistemle 'Türkiye'nin en ucuz ulaşımı' adımıyla başladığımız sürece raylı dönüşümüyle devam ediyoruz. Adapazarı ve Mithatpaşa arasındaki 2,2 kilometrelik hat geçitlerden, sıkışıklıktan, bölünmüş bir yaşamdan kurtulacak. ADARAY'ı ilçelere ulaştırma hedefi, Karasu Demiryolu ve mevcut tüm hatları baz alarak geniş perspektifli bir raylı planı oluşturuyoruz. Tek olan hattı çifte çıkararak tren ulaşımını şehrin merkezine yerin altından bir tünel içerisinden sağlayacağız. Mevcut altyapıyı söküp bölgeden uzaklaştırıyoruz. Çalışmayı kısa sürede tamamlayıp şehrin merkezine nefes aldıracak projeyi hizmete sunmak istiyoruz. Vizyonuyla, Sakarya'ya olan muhabbetiyle her zaman bizlere destek olan, bu imkânı sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, genel başkan yardımcımıza, milletvekillerimize, il başkanımıza şükranlarımı sunuyorum' dedi.

Bu arada Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mithatpaşa Garı ile şehir merkezinde ücretsiz ring seferlerini de sürdürüyor.