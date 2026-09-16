İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 'İzmir Gıda Sistemi Belgesi'ne son şekli verecek çalıştayda, üretimden tüketime uzanan bütüncül gıda politikaları masaya yatırılıyor.

İZMİR (İGFA) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği gıda güvenliği çalışmaları kapsamında hazırlanan 'İzmir Gıda Sistemi Belgesi' için düzenlenen İzmir Gıda Sistemi Çalıştayı başladı.

Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Uzun, belediye bürokratları, kamu kurumu temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kooperatifler ve sektör temsilcileri katıldı.

Başkan Tugay'ın öncülüğünde yürütülen Gastronomi ve Gıda Konseyi toplantılarının çıktıları doğrultusunda hazırlanan çalıştayda, Kent-Bölge Gıda Sistemi (City Region Food Systems - CRFS) yaklaşımı çerçevesinde yapılan analizler ele alınıyor. Çalıştayda, bu analizlere dayalı politika, eylem ve öneriler değerlendiriliyor.

'GIDA ÇÖLLERİ DENEBİLECEK CİDDİ ADALETSİZLİKLER VAR'

Açılış konuşmasında gıda sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Cemil Tugay, İzmir genelinde kapsayıcı ve katılımcı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, gıdanın yalnızca üretim ve beslenme değil; aynı zamanda ekolojik, ekonomik ve sosyal adalet boyutları olan bir konu olduğuna dikkat çekti. Başkan Tugay, bazı bölgelerde ciddi erişim eşitsizlikleri bulunduğunu belirterek, 'Gıda çölleri denebilecek kadar ciddi adaletsizliklerin yaşandığı alanlar var' dedi.

İzmir'in yüksek tarımsal üretim kapasitesine rağmen başka illerden de gıda tedarik edildiğine işaret eden Tugay, üretim kadar gıdanın hangi kanallarla tüketiciye ulaştığının da kritik olduğunu vurguladı.

Başkan Tugay, üretici ile tüketici arasındaki zincirin güçlendirilmesi, kayıpların azaltılması ve yerel üretimin kent içinde daha fazla karşılık bulması gerektiğini söyledi.

ÇOCUK BESLENMESİNE ÖZEL VURGU

Çocukların sağlıklı beslenmesinin Türkiye'nin önemli gündemlerinden biri olduğunu ifade eden Tugay, yetersiz beslenmenin eğitim ve halk sağlığı üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirtti.

Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 'Çocuklar ve Gıda Güvenliği Misyon Projesi' başlatıldığını hatırlatan Tugay, kreşler, yurtlar ve toplu beslenme alanlarında gıda güvenliğine yönelik bilim temelli çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Nehir Yüksel ise çalıştayda; üretimden tüketime, dağıtımdan atığa kadar bütüncül bir yaklaşım benimsediklerini belirtti. Yüksel, yaklaşık 100 bin veri ile çalıştıklarını, Coğrafi Bilgi Sistemleri temelli haritalar oluşturduklarını ve uluslararası iş birliği kapsamında Milano Gıda Paktı'na üye olduklarını söyledi.

Çalıştay sonunda, İzmir'in gıda sistemine ilişkin ortak hedefler, koordinasyon mekanizmaları ve izlenebilir eylem planının netleştirilmesi bekleniyor.