Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren K-9 Parkur Enkaz Eğitim Sahası, farklı illerden gelen itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin eğitimlerine ev sahipliği yapıyor. 2025-2026 yıllarında düzenlenen çalışmalara 20 farklı kurumdan 40 personel ve 70 arama köpeği katıldı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, afet ve acil durumlarda arama kurtarma çalışmalarının daha etkin yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla uygulamalı K-9 eğitimleri düzenliyor.

K-9 Parkur Enkaz Eğitim Sahası'nda gerçekleştirilen eğitimlerde, arama köpeklerinin enkaz altında canlı tespit etme kabiliyetlerinin geliştirilmesi, personel-köpek koordinasyonunun güçlendirilmesi ve ekiplerin olası afetlere yönelik operasyonel hazırlık seviyelerinin artırılması hedefleniyor.

20 KURUMDAN 40 PERSONEL, 70 ARAMA KÖPEĞİ

2025-2026 yılları arasında gerçekleştirilen eğitimlere İstanbul, Ankara, Bursa, Malatya, Konya, Aydın ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı Erzurum, Samsun, Kocaeli ve Rize AFAD ekipleri katıldı.

Eğitimlerde ayrıca Antalya AKUT, Sakarya AFAD Gönüllüsü, İstanbul İHH, İstanbul İSKİ ve Trabzon Jandarma ekipleri de yer aldı. Farklı kurumlardan toplam 40 personel ve 70 arama köpeği, K-9 Parkur Enkaz Eğitim Sahası'ndaki uygulamalı çalışmalarda görev aldı.

Eğitimler, farklı kurumların bilgi ve tecrübelerini paylaşmasına da imkan sağladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, olası afet ve acil durumlarda hızlı, koordineli ve etkin müdahale kapasitesinin artırılması için K-9 Parkur Enkaz Eğitim Sahası'ndaki eğitim çalışmalarının devam edeceği vurgulandı.