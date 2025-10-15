Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Cumhuriyet Satranç Turnuvası, 25-26 Ekim tarihlerinde Kentpark Sosyal Kütüphane'de gerçekleştirilecek.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Cumhuriyetimizin 102. yılı kapsamında düzenlenen turnuvaya yalnızca Türkiye Satranç Federasyonu'na kayıtlı lisanslı sporcular katılabilecek.

Açık kategoride düzenlenecek olan turnuvanın kontenjanı 128 sporcu ile sınırlı. Turnuvaya katılmak isteyen sporcular için son başvuru tarihi 24 Ekim 2025 Cuma günü saat 17.00 olarak belirlendi.

Turnuva sonuçları Türkiye Satranç Federasyonu tarafından UKD (Ulusal Kuvvet Derecesi) hesaplamalarına dâhil edilecek. Dereceye giren sporcular için çeşitli ödüller de hazırlandı.

Turnuvada; ilk 3'e giren sporculara kupa, 4. ile 10. sıra arasında yer alan sporculara madalya, tüm katılımcılara ise katılım belgesi verilecek.

Satrançseverlerin büyük ilgisini çeken bu geleneksel organizasyona dair detaylı bilgi almak isteyenler, Türkiye Satranç Federasyonu Eskişehir İl Temsilciliği'nin web sitesinden veya www.eskisehir.bel.tr/sporkayit internet adresinden ulaşabilirler.