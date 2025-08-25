Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar, trafik akışını en az etkileyecek şekilde gece saatlerinde yapılacak. Çalışmalar süresince belirtilen bölümler etaplar halinde trafiğe kapatılacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada: “1. Etap: 25 Ağustos 20.00 – 26 Ağustos 07.00 ve 26 Ağustos 20.00 – 27 Ağustos 07.00 tarihleri arasında Migros Kavşağı ile Vali Ali Fuat Güven Bulvarı arası trafiğe kapalı olacak.

Etap: 27 Ağustos 20.00 – 28 Ağustos 07.00 ve 28 Ağustos 20.00 – 29 Ağustos 07.00 tarihleri arasında Dr. Sadık Ahmet Bulvarı ile Elif Ana Sağlık Ocağı (Migros Kavşağı) arası kapatılacak.Etap: 29 Ağustos 20.00 – 30 Ağustos 07.00 saatleri arasında Vali Ali Fuat Güven Bulvarı ile Sümer (Kar Sokak) Kavşağı arası trafiğe kapatılacak.Etap: 30 Ağustos 20.00 – 31 Ağustos 07.00 saatleri arasında Sümer (Kar Sokak) Kavşağı ile Dr. Sadık Ahmet Bulvarı arası ulaşıma kapalı olacak. Sürücülerimizin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, mümkünse alternatif güzergâhları kullanmaları önemle rica olunur. Acil durum araçları için ulaşım, trafik ekiplerimizce sağlanacaktır.”