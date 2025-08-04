Xiaomi sponsorluğundaki 6. Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali, 2-3 Ağustos’ta Sazova Parkı’nda yapıldı ve 2 bin 30 yetişkin sporcu ve 300 çocuk sporcu katıldı.ESKİŞEHİR (İGFA)- Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan etkinlik, bu yıl her zamankinden daha yoğun bir katılımla tamamlandı.

Yarış sabahı Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’ndaki Masal Şatosu önünde toplanan katılımcılar, hem sporun hem de doğanın keyfini çıkararak maratona heyecanla başladı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve protokol üyelerinin start vermesiyle birlikte heyecan doruğa ulaştı. 21K ve 10K olmak üzere iki farklı parkurda gerçekleşen koşular, yine Masal Şatosu önünde sona erdi. Parkur süresi tüm katılımcılar için 180 dakika ile sınırlı tutuldu.

21K ve 10K yarışlarına 2 bin 30 yetişkin sporcu katıldı. Koşu alanında kurulan Xiaomi deneyim alanında katılımcılar, Xiaomi 15 Serisi başta olmak üzere yeni nesil akıllı telefonların fotoğraf ve video yeteneklerini deneyimleme fırsatı buldu. Yarışçılar ve ziyaretçiler, Xiaomi’nin sunduğu interaktif uygulamalar sayesinde koşularını ve etkinlikteki anılarını ölümsüzleştirdi.

İkibini Aşkın Sporsever İki Gün Boyunca Bir AradaydıEtkinlikte profesyonel atletlerden amatör sporculara, çocuklardan ailelere kadar herkes için bir yarış ve etkinlik vardı. 21K Yarı Maraton, 10K Koşusu, Paralimpik Koşusu ve Şirketler Koşusu’nda 2 bini aşkın koşucu ter döktü. Festivalin eğlenceli atmosferini, Yoga, Zumba ve Pilates seansları ile Bebek Emekleme Yarışı ve Çocuk Koşusu gibi aktiviteler tamamladı.

Etkinlik, sadece yarıştan ibaret olmayan; sporun birleştirici gücünü, eğlenceyi ve toplumsal farkındalığı bir araya getiren bir deneyim sundu.

21K Yarı Maraton, hem profesyonel atletlerin hem de koşu tutkunu amatörlerin Eskişehir’in simge noktaları arasında 21 kilometrelik parkurda ter döktüğü ana yarış kategorisiydi.

10K Koşusu, daha kısa mesafede kendini test etmek isteyen katılımcılar için ideal bir seçenek sundu. Hem performans odaklı sporcular hem de koşuya yeni başlayanlar bu parkurda buluştu.

Paralimpik Koşusu, farklı engel gruplarından sporcuları aynı parkurda bir araya getirerek toplumsal farkındalık, kapsayıcılık ve eşitlik mesajı verdi. Her bireyin sporla iç içe olabileceğini güçlü bir şekilde ortaya koydu.

Çocuk Koşusu, 6-12 yaş arası minik sporcular için özel olarak tasarlandı. 300 çocuk sporcu, 400 metrelik parkurda çocuklar hem eğlenceli hem de güvenli bir yarış deneyimi yaşadı.

Bebek Emekleme Yarışı, 0-3 yaş arası bebeklerin aileleriyle birlikte katıldığı, sevimli ve eğlenceli anlara sahne olan özel bir etkinlikti. Renkli görüntülerle festivalin en keyifli anlarından biri oldu.

Şirketler Koşusu ise iş dünyasını spora taşıdı. En az 5 kişilik takımlardan oluşan şirket ekipleri 10K parkurunda birlikte koşarak takım ruhunu ve kurum içi motivasyonu sahaya yansıttı.

Takım sıralamaları, en iyi dereceye sahip ilk üç sporcunun ortalamalarıyla belirlendi.