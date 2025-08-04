Kocaeli Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve rekor sporcu katılımının olduğu Mehmet Sezer Sokak Basketbolu Turnuvası, final müsabakaları ile tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi yaz spor etkinliklerinde plaj voleybolunun ardından Mehmet Sezer Sokak Basketbolu Turnuvası da sona erdi. Değirmendere Yüzbaşılar Sahili'ne renk ve heyecan katan ve adeta şölene dönüşen turnuvada 138 takım, 690 sporcu mücadele etti. Gölcüklülerin büyük ilgi gösterdiği Mehmet Sezer Sokak Basketbolu Turnuvası, final müsabakaları ile sona erdi. Turnuvayı birinci tamamlayan takımlara çeşitli hediyeler verilirken, tüm katılımcı sporculara ise sertifikalar takdim edildi.

BAŞKAN SEZER SPORCULARI TEBRİK ETTİ

Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin ile birlikte dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerini takdim eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza, maçları yakından takip eden seyircilerimize, hakemlerimize, turnuvayı düzenleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum" dedi.