Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yüzyılımızın en önemli yazarlarından, Amerikalı oyun yazarı Arthur Miller’ın “Cadı Kazanı” adlı oyununu yeni sezonda sahnelemek üzere provalara başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - 2025 – 2026 Tiyatro sezonu çalışmalarına başlayan Şehir Tiyatroları, Vedat Günyol’un Türkçemize kazandırdığı ve yönetmenliğini usta rejisör Murat Karasu’nun üstlendiği “Cadı Kazanı” adlı oyununu sezon başında seyirci ile buluşturacak. Dekor tasarımını Başak Özdoğan, kostüm tasarımını Tülay Kale, ışık tasarımını ise İzzetin Biçer’in gerçekleştireceği oyunun müzikleri Ekin Eti’ye ait. Oldukça kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip olan “Cadı Kazanı” çağdaş bir dünya klasiği olarak kabul ediliyor.

Tiyatro yazınının, dramatik yapısı en kuvvetli metinleri arasında sayılan oyun, küçük bir kasabada yaşanan trajik bir olaydan yola çıkıyor ve toplum yaşayışını baskılayan sisteme karşı verilen mücadeleyi, insanın içindeki iyilik ve kötülüğün tarifini de tartışarak seyirciye aktarıyor.

Eskişehir’de 2023 yılında sahnelenmeye başlayan ve Tiyatro Eleştirmenler Birliği Jüri Özel ödülüne de değer görülen “Ayak Bacak Fabrikası” adlı oyunun yönetmeni Murat Karasu’ya, “Cadı Kazanı” adlı oyunla yeniden yönetmen koltuğunu teslim eden Şehir Tiyatroları, sezona iddialı bir giriş yapmayı planlıyor. Provaları aralıksız sürdürülen oyun Ekim ayından itibaren seyircisi ile buluşacak.