Türkiye genelinde merkeziyetçi olmayan bir etkileşimi ve ağ oluşturmayı teşvik eden Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı'nın dördüncü açık çağrı döneminde destekleyeceği projeler belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - CultureCIVIC akpsamında Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı için 27 Mayıs – 14 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşen açık çağrıya toplam 46 başvuru yapıldı.

Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı’nın koşullarını eksiksiz sağlayan ve başvuru belgelerinin tümünü dolduran başvurulara ilşikin teknik değerlendirme ardından jüri üyelerine sunulmuştu. Başvurular, akademisyen Dr. Sinan Erensü, proje yöneticisi ve danışman Kubilay Özmen ile Anadolu Kültür proje koordinatörü Mukadder Ezel Yılmaz tarafından değerlendirilerek destek verilecek projeler belirlendi.

DESTEKLENEN PROJELER

Buna göre, desteklenmesine karar verilen projeler duyuruldu. İşte desteklenen 5 proje ve illeri...

Çelişkiler, Olasılıklar ve Ütopyalar Arasında Ne Yerde Ne Gökte Derneği / Balıkesir, İzmir, Manisa

Hatırlayanlar: Gençlerle Kolektif Hafıza ve Kentler Arası Kültürel Paylaşım Hakikat Adalet Hafıza Çalışmaları Derneği / Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Rize, Van

Kültürel Miras Bölgesel Sanat Ağı: Gravitas Troya Kültür Derneği / Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ

Tükettiğimiz Dünya: Documentarist Ekoloji Buluşmaları Avrasya Sanat Kolektifi Derneği / Adıyaman, Artvin, Çanakkale, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Muğla, Rize, Van

Yedikule Bostanları ve Hevsel Bahçelerini Birarada Düşünmek Mekanda Adalet Derneği / Diyarbakır, İstanbul