Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akoluk Kitap iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Trabzon Kitap Günleri sona erdi. 76 yayınevi ve 180 yazarın katılımıyla 10 gün süren etkinlik, 310 bin ziyaretçi ağırlayarak Türkiye'nin en büyük kitap organizasyonları arasına girdi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon'da 310 bin ziyaretçinin katılımıyla tamamlanan Kitap Günleri, Türkiye genelinde yapılan kitap fuarları arasında en büyük üçüncü etkinlik olarak kayıtlara geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yazarlara, organizasyonda emeği geçenlere ve Trabzon'a yakışır bir rekora imza atan kitapseverlere teşekkür etti.

KÜLTÜR ŞEHRİ TRABZON'A HAYRAN KALDILAR

İmza günleri ve söyleşi için kente gelen yazarlar, gördükleri ilgiden memnuniyetlerini dile getirerek, 'Trabzon gerçekten bir kültür şehri. Özellikle gençlerin enerjisi mutluluk vericiydi. Bu kadim şehre yakışan kusursuz organizasyon nedeniyle başta Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç olmak üzere, emeği geçen herkese ve katılımlarıyla bizlere güç veren okurlarımıza minnettarız' yorumunda bulundular.

BAŞKAN GENÇ'TEN TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehrin kültürel hafızasına güçlü bir katkı sunan etkinliğin başarıyla tamamlanmış olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, şunları söyledi: 'Bu organizasyon, şehrimize kültürel anlamda yeni bir ivme kazandırdı. Kültürel ve sanatsal etkinliklerimizi her yıl daha büyük hedeflerle gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin en büyük kitap fuarları arasına giren ve şehrimizin adının kitapla anılmasını sağlayan bu güzel organizasyon nedeniyle, yayınevlerimize, gerek şehir dışından gelen gerekse şehrimizde yaşayan kıymetli yazarlarımıza, paydaşlarımız Akoluk Kitap ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, danışma, tanıtım, güvenlik, temizlik ve ulaşım gibi her alanda gece gündüz demeden etkinliğimize emek veren bütün mesai arkadaşlarımıza, ilgileri nedeniyle basın kuruluşlarımıza ve kültür şenliğimize renk katan kitapsever hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Trabzon Kitap Günleri şehrimize çok yakışan bir etkinlik oldu.'