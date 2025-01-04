Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Bulvarı üzerinde ağaç budama çalışması gerçekleştiriyor. Bitkilerin dinlenme mevsimi olan kış döneminde yapılan çalışmalar ile ağaçların sağlıklı olmaları sağlanıyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sorumluluğunda bulunan cadde ve bulvarlardaki ağaçların budama işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

Bitkilerin dinlenme mevsimi olan kış döneminde devam eden çalışma kapsamında Atatürk Bulvarı üzerinde budama çalışması gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ayrıca, kent genelinde devam eden ve budama çalışması yapılan caddelerde vatandaşları araçlarını park etmemeleri konusunda uyardı.