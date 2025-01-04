Yetim Vakfı. “Yetim yavrularımız için her anı dolu dolu geçen bir yılı daha geride bıraktık. 35 ülkede 2 milyon 403 bin 529 kişinin tebessümüne vesile olduk.” açıklamasında bulundu. 2017 yılından bu yana yetim, öksüz, sosyal yetim çocuklara ve yetim annelerine yardım eli uzatmaya devam eden Yetim Vakfı 2024 yılının faaliyet özetine dair açıklamada bulunu:

Yaraları Birlikte Sardık

2024 yılı Gazze’de yaşanan üzücü hadiselerin etkisi devam ederken başlamıştı. Filistin Acil Yardım Kampanyası’na hız kesmeden yeni seneye girmiştik. Yüzde 72’si çocuk ve kadın olmak üzere 55 bini aşkın sivilin şehit edildiği, 35 bin çocuğun yetim kaldığı, iki milyon kişinin göçe maruz kaldığı Gazze’de 2024 yılında 50 projeyle kardeşlerimizin yanında olduk. Gazze’de başta nakit desteği olmak üzere kumanya, sıcak yemek, ekmek, içme suyu, kışlık kıyafet, battaniye, yatak, kurban konserveleri vb. dağıtımları gerçekleştirdik ve toplamda 506.902 kişiye ulaştık.

Sudan’da ateş altında ölümcül bir kriz içerisinde hayata tutunmaya çalışan yetim ve yetim ailelerimiz için Sudan Acil Yardım kampanyası ile 47.370 kişiye ulaştık.

Bangladeş’te muson yağışlarının bir felakete dönüşmesiyle milyonlarca insan zor günler geçirdi. Bangladeş Acil Yardım kampanyası ile 2.235 kişiye ulaştık.

Lübnan’a eylül ayında gerçekleşen ahlaksız saldırılar sonrası bölgeye gönderilen 1000 tonluk insani yardım gemisinin paydaşlarından olduk. Toplam 7 milyon TL değerinde 5 tırlık kumanya, battaniye ve ev tekstil ürünleriyle muhacir kardeşlerimizin yanında olduk. Yıl içinde gerçekleşen başkaca projelerle Lübnan’da 96.122 kardeşimize ulaştık.

“Sıcacık Sevgiye Soğuk İşlemez”

Kış mevsimi devam ederken “Sıcacık Sevgiye Soğuk İşlemez” diyerek başta Türkiye olmak üzere Filistin, Suriye, Irak, İran, Lübnan, Lübnan/Filistin Mülteci Kampları, Yemen Tunus, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Arakan ve Bangladeş’te toplamda 59.529 kişiye ulaştık. Yetim yavrularımızın sıcak bir kış geçirebilmesi için kışlık kıyafet (mont, bot, atkı, bere, eldiven), soba, yatak, battaniye ile ısınma destekleri (odun, kömür, mazot, fatura desteği) verdik.

Kalkınma projelerimize hızla devam ettik. Dünyanın çeşitli coğrafyalarında ihtiyaç sahibi yetim ailelerimizin refah seviyesini yükseltmek için gelir kaynakları oluşturduk. Suriye’de terzilik eğitim ve dikiş makinası, Yemen’de cips ve falafel dükkânı, Sri Lanka’da keçi dağıtımı, Bosna Hersek’te sera kurulum desteği ve sebze tohumu, Mali’de motor-taksi, Burkina Faso’da dokuma tezgahları desteklediğimiz kalkınma projelerinden bazıları. Bağışçılarımızın bölge şartlarına göre belirlediğimiz iş imkânlarıyla yetim ailelerimize kalıcı bir gelir kaynağı oluşturarak toplamda 1.921 kişiye fayda sağladık.

Ramazanın Bereketini, Bayramların Sevincini Paylaştık

Ramazan ayını çocuklarla birlikte Eyüpsultan’da karşılayarak “Bu Ramazan Kalbine Dokun” dedik. Ramazan’ın bereketini sevgi ve şefkat bekleyen çocuklarla birlikte paylaşarak hayırsever bağışçılarımız ile yetim çocuklar arasında bir iyilik köprüsü kurduk. Başta Türkiye olmak üzere Afganistan, Arakan, Azerbaycan, Bangladeş, Burkina Faso, Bosna Hersek, Çad, Filistin, Irak, İran, Lübnan, Mali, Nepal, Somali, Sri Lanka, Suriye, Sudan, Togo, Tunus ve Yemen olmak üzere 21 farklı ülkede toplamda 281.849 kişiye ulaştık. Yetim ailelerine kumanya, çocuk paketi, iftar ikramı, zekât, fitre ve fidye dağıtımları gerçekleştirdik.

Aynı zamanda Yetim Vakfı’nın da kuruluş günü olan 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’nü anarak basın açıklaması gerçekleştirdik. “Filistin’de Çocuk Olmak” raporumuzu yayınladık ve Çocuk Hakları Platformu’nu üç paydaş kuruluşumuzla birlikte ilan ettik. Gelenekselleşen 15 Ramazan Çocuk Şenliği’mizi düzenledik.

Kurban Kampanyası ile “Gülüşüne Kurban” diyerek yetim, öksüz ve sosyal yetim çocuklarımızın sofralarını şenlendirdik. Filistin, Lübnan, İran, Suriye, Yemen, Burkina Faso, Çad, Gana, Gine, Kenya, Mali, Moritanya, Somali, Sudan, Togo, Zimbabve, Afganistan, Arakan, Bangladeş, Nepal, Pakistan Sri Lanka ve Türkiye olmak üzere 24 farklı ülkede toplamda 493.717 kişiye ulaştık. Ayrıca hayırseverlerimizin adak, akika ve şükür kurbanlarını senenin tüm aylarında toplamda 85.482 yetim yavrumuzun sofrasına ulaştırdık.

Ramazan ve kurban bayramlarında toplam 25 ülkede 29.005 çocuğumuza bayramlık sevinci yaşamalarına vesile olduk.

İlk Ders Heyecanına Ortak Olduk

Yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte “İyilik Zili Çalıyor” diyerek Kırtasiye Projesi’ne başladık. Başta Türkiye olmak üzere, Azerbaycan, Irak, İran, Lübnan, Lübnan-Filistin Mülteci Kampları, Suriye, Yemen, Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Çad, Gine, Kenya, Mali, Moritanya, Somali, Togo, Tunus, Zimbabve, Bangladeş, Bangladeş/Arakan Mülteci Kampları, Tayland Patani ve Sri Lanka ülkelerinde toplamda 16.286 kişiye ulaştık. Yetim yavrularımıza çanta, kalemlik, kurşunkalem, tükenmez kalem, çeşitli derslere uygun defterler, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boya, silgi, kalemtıraş, cetvel ve kitaplardan oluşan kırtasiye ve eğitim destek setleri hediye ederek onların okul sevinçlerine ortak olduk.

Tarihi Kariye Camii yanında bulunan yeni merkezimizin açılışını 28 eylül tarihinde gerçekleştirdik.

Filistin için dünyanın en uzun tuvali!

Filistin’deki soykırım uygulamalarını kınamak, katledilen çocuklarımızı anmak ve çocuklarımıza Filistin’deki kardeşleri için bir duyarlılık kazandırmak için 81 ilimizin en geniş meydanlarında eş zamanlı olarak “Filistinli Çocuklar İçin Çiz” etkinliğini gerçekleştirdik. 50 binden fazla çocuk ve yetişkinin katıldığı etkinlikte toplamda 10 kilometrelik, dünyanın en uzun tuvallerinden birini meydana getirdik.

Bir İlk: Sosyal Yetimlik Sempozyumu

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Boğaziçi Üniversitesi’nde “Sosyal Yetimlik Sempozyumu” düzenledik. Anne babası hayatta olduğu halde iyilik hali sağlanamayan, sevgiye ve şefkate muhtaç olan çocuk, şeklinde tanımlanan sosyal yetimlerin göz ardı edilmesine dikkat çekerek "Ben Buradayım" sloganıyla hareket ettik. Alanında uzman akademisyen, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve sivil toplum çalışanlarının katılımlarıyla 4 ayrı oturumdan oluşan sempozyumda, sosyal yetimliğe dair sorunlar ve çözümleri konuşarak sonuç ve öneriler ürettik.

13 yılı aşkındır zulüm altındaki Suriye toprakları özgürlüğüne kavuşmasıyla kardeşlerimizin sevincine ortak olduk. Fakat zorlukların henüz bitmemesi ve acil insani yardıma ihtiyaç duyulmasından dolayı 8 yıl önce hikâyemizin başladığı bu topraklar için Suriye Acil Yardım kampanyası oluşturarak ilk etapta kumanya, un, noddle, battaniye, ev tekstil ürünlerinden müteşekkil toplam 12 tırlık insani yardım malzemesi gönderdik. Azez, İdlib, Tel Abyad gibi bölgelerde 9 yetim yerleşkesinde 628 yetim ailesi ve toplamda 3.000’e yakın anne ve çocuğa sene boyu destek veren vakfımız, Babıska Sosyal Hizmet Merkezi’yle 2019 yılından beri İdlib bölgesinde sene içerisinde 1000’e yakın anne ve çocuğa hizmet vermeye devam ettik. Suriye’de sene boyunca gerçekleşen faaliyetlerle toplamda 901.180 kişiye ulaştık.

“Yetimin Gönlüne Dokun, İyiliğe Kanatlansın Dünya”

Yetim Sponsorluk kampanyası ile 21 ülkede 12.574 yetim yavrumuzun hayatına dokunduk. 29.005 çocuğa bayramlık kıyafet hediye ederek onların bayram sevinçlerine ortak olduk. 2.018 kişiye psikososyal destek vererek onların yeniden hayata tutunmalarına yardımcı olduk. Ensar muhacir kardeşliği düsturuyla Kardeş Aile projesi kapsamında 11.748 kişiye ulaştık. İyilik Gemisi projesinden 771 kişinin faydalanmasını sağladık. Yaptığımız Sosyal Hizmet Çalışmaları ile 8.870 kişiye, düzenlediğimiz etkinliklerle 59.807 kişiye ulaştık. 426.690 kişinin faydalandığı muhtelif gıda ürünleri, 13.329 ev tekstili ürünleri dağıttık. 323 öğrenciye burs verdik.

Böylece yeryüzünde yüzü gülmeyen çocuk kalmasın diye koştuğumuz bir yılı daha geride bıraktık. Toplamda 35 ülkede 2 milyon 403 bin 529 kişinin tebessümüne vesile olduk. Onlar için çalışmaya devam edeceğiz.

“Yetimin Gönlüne Dokun, İyiliğe Kanatlansın Dünya”