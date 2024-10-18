Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, bu hafta sahasında ilk maçına çıkacak olan Eskişehirspor için şehri siyah kırmızı Es Es bayraklarıyla donattı. Şehrin ana caddeleri ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi binasına dev Eskişehirspor bayrakları asıldı.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, önceki gün sosyal medya hesaplarından Eskişehirspor’un Cumartesi günü evinde oynayacağı maç için Eskişehirlilere çağrıda bulunmuştu. Başkan Ünlüce, Eskişehirspor’un Osmanlı 1453 Spor ile saat 20.00’de kendi evinde karışılacağı maç öncesinde, “Tüm şehri camlarına, balkonlarına, dükkanlarına Eskişehirspor bayrağı asmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Eskişehirspor taraftarının kullandığı sloganlar ile 60 metrekarelik bayraklar hazırlatan Ünlüce, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi, Sakarya-1 Caddesi, Atatürk Caddesi, Vatan Caddesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi binasına bayrakların asılmasını sağladı.

Şehirde oluşan birlik ve beraberlik havasını değerlendiren Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok, “Büyükşehir Belediyemizin, bütün belediyelerimizin ortaklaşa düzenlemiş olduğu bayrak kampanyasında özellikle şehrin önemli noktalarına, ana arterlerine asılan bayraklarla birlikte inşallah şehrimizde şampiyonluk havasına girecek. Bu konuda sorumluluk alarak taşın altına bizimle birlikte elini sokan Ayşe Ünlüce Başkanımıza, Kazım Kurt Başkanımıza ve Ahmet Ataç Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Eskişehirlileri maça davet eden Ulaş Entok, “Yarın çok önemli bir maçımız var. Eskişehirspor'umuzun iki tane deplasman galibiyetinden sonra evimizde, mabedimizde inşallah yarın taraftarımızla buluşacağız. Bu bağlamda da belediyelerin bizim için Eskişehirspor için bayrakları asıp şehrin dediğimiz gibi ana arterlerine şehri şampiyonluk havasına sokması bizim için çok önemli, çok değerliydi. Tüm taraftarımızı, siyasilerimizi, atanmışlarımızı, seçilmişlerimizi, sivil toplum kuruluşlarını, kısacası bütün Eskişehir halkını maçımıza davet ediyoruz.” diye konuştu.

Diğer yandan kadınlara ve 12 yaşın altındaki çocuklara maçın ücretsiz olduğunu hatırlatan Ulaş Entok, “Yarınki maçımızda kadına ve çocuğa yönelik artış gösteren şiddet olaylarına karşı, pozitif bir ayrımcılık yaparak kadınlar ve 12 yaş altı çocuklarımız için de maç ücretsiz olacak. Onları da Eskişehirspor tribünlerine bekliyoruz. Umut ediyoruz ki Eskişehirspor 1965 ruhuna dönüp tekrardan layık olduğu yere geri gelecektir.” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca her sezon olduğu gibi Cumartesi günkü maç için şehrin çeşitli noktalarından Atatürk Stadyumu'na ring seferleri düzenleyeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada Cumartesi günü 17.00 itibariyle 3 ayrı noktadan stadyuma Eskişehirspor taraftarı için otobüs seferleri düzenlenecek. Vatandaşlar ring güzergâhlarına belediyenin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilecekler.